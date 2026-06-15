Dalla pagina Facebook del Comune
Sarà attiva fino al 6 gennaio 2027 la convenzione siglata dal Comune con le Terme di Stigliano che prevede uno sconto del 10% per tutti residenti nel Comune di Canale Monterano.
Nel dettaglio il documento, approvato con deliberazione di Giunta n.40/26, permetterà ai Cittadini di Canale e Montevirginio di usufruire dello sconto del 10% sui seguenti servizi (fino ad esaurimento delle disponibilità) :
– ingresso al Parco termale (aperto tutti i giorni dalle 10 alle 20), esclusa fornitura di teli ed accappatoi
– Ristorante Il Ninfeo (sul menù alla carta)
– Hotel (sconto da applicare sulle tariffe pubblicate sul sito internet delle Terme
– Helius Day Spa (aperto tutti i giorni dalle 10 alle 20), su pacchetti e trattamenti (esclusi quelli olistici) pubblicati sul sito internet delle Terme, alla voce “Prenota Day Spa”
Per potere usufruire della scontistica sarà sufficiente prenotare telefonando con anticipo al numero 0699805977 (tasto 2 del centralino)