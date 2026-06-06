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Il cordoglio del Comune di Bracciano per la scomparsa di Giuseppe Crocicchi

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Comune Bracciano

Dalla pagina Facebook del Comune

Il Sindaco Marco Crocicchi e la sua famiglia sono stati colpiti da un grave lutto per la scomparsa del padre Giuseppe.
A nome dell’Amministrazione comunale, del Consiglio comunale e dell’intera comunità di Bracciano esprimiamo la nostra più sincera vicinanza a Marco e ai suoi familiari in questo momento di dolore.
Nel rispetto della volontà del Sindaco, le attività istituzionali e gli eventi programmati proseguiranno regolarmente.
Ci stringiamo con affetto alla famiglia Crocicchi.
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