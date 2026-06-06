Comunicato stampa

L’Ente Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano, attraverso il Commissario Straordinario Ivano Iacomelli, esprime il più sincero e sentito cordoglio al Sindaco di Bracciano, Marco Crocicchi, e a tutta la sua famiglia per la scomparsa dell’amato padre Giuseppe.

«In questo momento di grande dolore – dichiara il Commissario Ivano Iacomelli – desidero far giungere, a nome mio personale e dell’intero Ente Parco, la nostra vicinanza e il nostro affetto al Sindaco Marco Crocicchi e ai suoi familiari.

A Marco e ai suoi cari rivolgiamo le più sentite condoglianze e un abbraccio sincero».

L’Ente Parco si unisce al dolore della famiglia Crocicchi, partecipando con rispetto e commozione al lutto che ha colpito la comunità di Bracciano.

Ente Parco Naturale Regionale Bracciano-Marticgnano