Comunicato stampa

Lo Stadio Paolo Rosi dell’Acquacetosa ha ospitato nella giornata del 13 Giugno 2026, la 59ª edizione del Trofeo Giorgio Bravin, meeting nazionale giovanile di atletica leggera che da decenni rappresenta uno degli appuntamenti più prestigiosi del panorama italiano per le categorie Cadetti e Allievi. L’edizione 2026 ha assunto un significato particolarmente emozionante con l’istituzione del 1° Memorial Sandro Giorgi, dedicato allo storico organizzatore della manifestazione recentemente scomparso.

La manifestazione, organizzata da ASI Atletica Roma con il supporto della FIDAL, ha richiamato oltre 700 giovani atleti provenienti da tutta Italia, in rappresentanza di 86 società sportive. Un numero che conferma il prestigio e l’importanza del Trofeo Bravin nel percorso di crescita dei talenti dell’atletica nazionale.

Fin dalle prime gare del pomeriggio il livello tecnico si è rivelato particolarmente elevato. Sulla pista e sulle pedane del Paolo Rosi si sono confrontati alcuni dei migliori prospetti italiani delle categorie giovanili, molti dei quali impegnati nella ricerca dei minimi di qualificazione per i principali appuntamenti internazionali della stagione.

Il Trofeo Bravin continua così a confermare la propria tradizione di fucina di campioni. Nel corso della sua lunga storia la manifestazione ha visto gareggiare atleti che successivamente hanno conquistato titoli olimpici, mondiali ed europei, tra cui Pietro Mennea, Gabriella Dorio, Francesco Panetta, Donato Sabia e, più recentemente, Lorenzo Patta, Dalia Kaddari e Mattia Furlani.

In questo contesto l’impegno degli allievi e cadetti dell’Atletica Sabatina si sono distinti aggiudicandosi anche medaglie, come Nicolò Trigali terzo al salto triplo, le staffette 4×100 allieve con il loro primato personale in 51”13 (De Fabritiis Giulia/Ferri Giulia/Patelli/Greta/Eufemi Vittoria) e gli allievi sempre sulla 4×100 secondi in 46”49 (Lazzarotti Valerio/Scacco Leo/Patricelli Andrea/ Brunetti Damiano

.Bene anche la categoria Cadetti Cadette che hanno ottenuto tutti un miglioramento dei loro personali, in particolare la staffetta 4×100 cadette(Calabrese Giulia/Marini Veronica/Bernardini Giulia/Castelli Francisca) che con il tempo di 55”43 registrano un notevole miglioramento Buona anche la partecipazione di Pompili Leonardo, che con la gara dei Mt 300 Hs ha ottenuto un risultato ottimo di 46”47

L’edizione 2026 resterà inoltre nella memoria in quanto vede le squadra Allievi arrivare al secondo posto le Allieve al 13mo posto, mentre I Cadetti e Cadette rispettivamente al 21mo e 31mo posto ,su un totale di 50 squadre.

Grazie a tutti per l’entusiasmo e l’impegno, alla prossima.

ASD Atletica Sabatina

Aldo Pedaletti