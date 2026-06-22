Comunicato stampa

Che Coro! nasce a Trevigiano Romano nell’ottobre del 2026 su iniziativa di alcuni residenti del paese , per creare una corale con la gioia e la passione per il canto.

Il repertorio si indirizza subito verso i tradizionali natalizi , spirituals e con un occhio ad omaggi dei grandi interpreti della musica come Mina, Ornella Vanoni, Jobim e classici da film della Walt Disney , Morricone e Vangelis.

Il coro è composto da 20 elementi ed è diretto dal M° Massimo Paffi ed ha gia eseguito un concerto di Natale, un concerto di Primavera, una messa per il Vescovo di Pistoia e una Rassegna Corale.