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CHE CORO! di Trevigiano Romano

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Comunicato stampa

Che Coro! nasce a Trevigiano Romano  nell’ottobre del 2026 su iniziativa di alcuni residenti del paese , per creare una corale con la gioia e la passione per il canto.

Il repertorio si indirizza subito verso i tradizionali natalizi , spirituals  e con un occhio ad omaggi dei grandi interpreti della musica  come Mina, Ornella Vanoni, Jobim  e classici da film della Walt  Disney , Morricone e Vangelis.

Il coro è composto da 20 elementi ed è diretto dal M° Massimo Paffi ed  ha gia eseguito un concerto di Natale, un concerto di Primavera, una messa per il Vescovo di Pistoia e una Rassegna Corale.

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