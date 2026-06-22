Dal profilo Facebook di Andrea Casu

Nei primi 6 mesi del 2026 i ritardi accumulati dai treni sulla rete ferroviaria hanno già raggiunto l’equivalente di 7 anni e mezzo: una cifra ottenuta sommando tutti i minuti di ritardo registrati e condivisi dal gruppo Fs e senza voler considerare le giornate di sciopero per evitare ogni possibile strumentalizzazione contro i diritti dei lavoratori.

Siamo entrati in un’estate rovente durante la quale alle interruzioni programmate per i cantieri e all’effetto su persone, treni e infrastrutture del caldo record si sommeranno i guasti e gli stop inevitabili, con conseguente cronica disorganizzazione nel coordinamento delle informazioni e dei servizi alternativi che abbiamo visto fino a oggi.