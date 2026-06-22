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Ritardi dei treni del gruppo FS nel primo semestre del 2026

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Dal profilo Facebook di Andrea Casu

Nei primi 6 mesi del 2026 i ritardi accumulati dai treni sulla rete ferroviaria hanno già raggiunto l’equivalente di 7 anni e mezzo: una cifra ottenuta sommando tutti i minuti di ritardo registrati e condivisi dal gruppo Fs e senza voler considerare le giornate di sciopero per evitare ogni possibile strumentalizzazione contro i diritti dei lavoratori.
Siamo entrati in un’estate rovente durante la quale alle interruzioni programmate per i cantieri e all’effetto su persone, treni e infrastrutture del caldo record si sommeranno i guasti e gli stop inevitabili, con conseguente cronica disorganizzazione nel coordinamento delle informazioni e dei servizi alternativi che abbiamo visto fino a oggi.
Adesso il Governo Meloni smetta di nascondersi: se siamo arrivati a questo punto la prima responsabilità è del Ministro Salvini che in questi 4 anni ha sempre sottovalutato tutti i campanelli d’allarme e ha preferito rifugiarsi nella propaganda che affrontare la realtà che vivono tutti i giorni milioni di italiani costretti a viaggiare sistematicamente con ore di ritardo.
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