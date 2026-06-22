Dal profilo Facebook del Comune di Oriolo
Grandi novità per il percorso di transizione ecologica del nostro territorio. È in dirittura d’arrivo la connessione alla rete del primo impianto fotovoltaico collegato alla Comunità Energetica Rinnovabile (CER) “Oriolo Rinnovabile”. Non si tratta più solo di un progetto, ma di un’infrastruttura reale: un impianto da circa 80 kWp (situato in località Macchia Cesata a Barbarano Romano), realizzato su coperture esistenti senza alcun consumo di nuovo suolo.
Cos’è una Comunità Energetica Rinnovabile?
La CER è un gruppo di cittadini, imprese ed enti locali che scelgono di condividere l’energia prodotta da impianti rinnovabili del territorio. Chi produce mette a disposizione energia pulita, chi consuma partecipa alla condivisione e il valore generato resta alla comunità.
Chi può partecipare?
La CER è aperta a nuovi soci consumatori: famiglie, attività economiche, enti e realtà locali. Per poter aderire, basta essere collegati alla stessa cabina primaria, che comprende il territorio di Oriolo Romano (insieme ai comuni limitrofi come Barbarano Romano, Bassano Romano, Blera, Bracciano, Canale Monterano, Capranica, Ronciglione, Sutri, Tolfa, Trevignano Romano, Vejano, Vetralla e Villa San Giovanni in Tuscia).
I vantaggi per i cittadini e il territorio
Beneficio economico: Chi aderisce come consumatore riceve un incentivo economico per l’energia condivisa, stimabile indicativamente in circa 30 €/MWh (pari a 3 centesimi per ogni kWh condiviso). Significa sostenere l’ambiente anche senza avere un impianto sul proprio tetto!
Una parte dell’incentivo generato verrà destinata a un fondo speciale per finanziare iniziative territoriali, progetti sociali e azioni contro la povertà energetica.
Per favorire la partecipazione in questa prima fase, i consumatori che aderiranno entro il 15 luglio potranno farlo senza versare la quota sociale di 25 euro.
Come avere maggiori informazioni e aderire?
Il progetto è curato in collaborazione con Italia Rinnovabile Società Cooperativa Benefit. Per dubbi, dettagli o per inviare la propria adesione:
Sito web: www.italiarinnovabile.it
E-mail: info@italiarinnovabile.it