Dal profilo Facebook del Comune di Oriolo

Grandi novità per il percorso di transizione ecologica del nostro territorio. È in dirittura d’arrivo la connessione alla rete del primo impianto fotovoltaico collegato alla Comunità Energetica Rinnovabile (CER) “Oriolo Rinnovabile”. Non si tratta più solo di un progetto, ma di un’infrastruttura reale: un impianto da circa 80 kWp (situato in località Macchia Cesata a Barbarano Romano), realizzato su coperture esistenti senza alcun consumo di nuovo suolo.

La CER è un gruppo di cittadini, imprese ed enti locali che scelgono di condividere l’energia prodotta da impianti rinnovabili del territorio. Chi produce mette a disposizione energia pulita, chi consuma partecipa alla condivisione e il valore generato resta alla comunità.

Chi può partecipare?

La CER è aperta a nuovi soci consumatori: famiglie, attività economiche, enti e realtà locali. Per poter aderire, basta essere collegati alla stessa cabina primaria, che comprende il territorio di Oriolo Romano (insieme ai comuni limitrofi come Barbarano Romano, Bassano Romano, Blera, Bracciano, Canale Monterano, Capranica, Ronciglione, Sutri, Tolfa, Trevignano Romano, Vejano, Vetralla e Villa San Giovanni in Tuscia).