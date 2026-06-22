Comunicato stampa

“Oggi Trump è in grande difficoltà perché è consapevole che la guerra con l’Iran l’ha persa. L’Iran è in una posizione di vantaggio”. Lo ha affermato il consigliere regionale della Campania ed ex Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, nel corso della seconda puntata di “Filorosso”, il programma condotto da Antonino Monteleone con Adele Grossi, in onda questa sera su Rai 3 e RaiPlay.

Sangiuliano, autore di una biografia su Trump, ha spiegato di aver rivisto in questi giorni “il personaggio e tante storie della vicenda umana di Trump che non sono universalmente note. Viene da una famiglia tedesca. Trump è fallito tantissime volte come immobiliarista. Nel libro ho raccontato i rapporti mai chiariti con la mafia italo-americana, che in quegli anni controllava i sindacati degli edili”.

Sulle polemiche con Giorgia Meloni, Sangiuliano ha ricordato che la premier “le cose non se le manda a dire e risponde a tono. Pur sapendo che gli Usa sono una potenza mondiale, Giorgia Meloni ha risposto in maniera decisa, anche con un certo orgoglio, consapevole che i rapporti con gli Usa sono storici, e che risalgono all’epoca di De Gasperi”. Secondo Sangiuliano in questi anni “nessuno ha messo in discussione l’accordo del 1954. Gli Stati Uniti restano, i presidenti cambiano”.