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Giro d’Italia per la Pace

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giro d'Italia per la pace

Comunicato stampa

Per l’iniziativa sono coinvolti i comuni di Oriolo, Canale Monterano e Manziana. L’organizzazione è curata dalle associazioni culturali Inchiostro del futuro di Canale Monterano, Crescere coi libri di Oriolo Romano e la Banca del tempo di Manziana.

Quest’ultima associazione è capofila provvedendo a coordinarsi e curare il contatto con Fondazione Perugia Assisi che ha lanciato l’evento Giro d’Italia per la Pace.
Gli aspetti pratici quali punti di aggregazione, orari, letture/canti durante il tragitto sono in via di definizione e saranno successivamente resi noti.
Tra i comuni capoluogo che hanno aderito all’iniziativa ci sono Frosinone, Roma, Viterbo, Taranto, Barletta.

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