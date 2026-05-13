Riceviamo e pubblichiamo

“Proseguono secondo il cronoprogramma gli interventi di riqualificazione dell’Ex Punto Verde Qualità a Olgiata. I lavori, finanziati con fondi PNRR, stanno interessando il piano terra dell’ex Centro Commerciale Plaza per la realizzazione del primo Centro per l’Impiego del Municipio XV.

Terminati gli interventi di riqualificazione, per cui ringraziamo i progettisti di ADAT Studio e le ditte esecutrici dei lavori, SP Costruzioni Tecnologiche srl e Fare Costruzioni srl, per la qualità del progetto e per aver rispettato tutte le tempistiche previste, seguirà una fase di allestimento degli ambienti interni da parte della Regione Lazio fino all’apertura in estate del Centro che diventerà a tutti gli effetti operativo.

Un percorso lungo, giunto ormai nelle fasi finali, che ci ha visto impegnati in questi quattro anni nell’acquisizione dello stabile, prima di competenza del Dipartimento Patrimonio e poi ceduto al Municipio XV, nell’individuazione della destinazione d’uso e contestualmente nello svolgimento dei procedimenti amministrativi con Roma Capitale e Regione Lazio per l’ottenimento dei fondi e l’avvio dei lavori a febbraio scorso.

Siamo tuttora a lavoro per proseguire nella riqualificazione della parte restante dell’immobile, per cui dopo mesi di attività preliminare, abbiamo avviato a gennaio scorso un percorso di project financing con la pubblicazione di un avviso pubblico, chiuso a marzo, per l’affidamento in concessione ai fini della valorizzazione di tutto il compendio. Prevediamo di concludere l’iter amministrativo entro il 2026 per poi indire la gara e avviare i lavori sul resto dello stabile.

Il Centro per l’Impiego municipale rappresenta un presidio fondamentale per il territorio, capace di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, sostenere cittadini e imprese nei percorsi di crescita professionale e contribuire concretamente allo sviluppo economico e sociale della comunità.

Ringrazio davvero per questo gli Assessori municipali Alessandro Cozza e Tatiana Marchisio che con la Presidente di Commissione, Rossana Betulia, hanno seguito da vicino tutte le fasi per la realizzazione di questo Centro, dal primo documento presentato in Consiglio, al reperimento dei fondi, fino alla programmazione e alla realizzazione dei lavori con il coordinamento della Direzione Apicale e la Direzione Tecnica del Municipio XV.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati