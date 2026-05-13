Comunicato stampa

In occasione della Giornata Internazionale contro l’omolesbobitransafobia, che si celebra ogni anno il 17 maggio, Città metropolitana di Roma Capitale aderisce alla campagna comune di RE.A.DY, la Rete italiana delle Regioni, Province Autonome ed Enti Locali impegnati per prevenire, contrastare e superare le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere.

Uno spazio di incontro e interscambio tra gli enti che vi partecipano volto al riconoscimento e alla promozione e tutela della comunità LGBTQIA+ di cui Città metropolitana è partner dal 2008.

Quest’anno il manifesto è stato creato e messo a disposizione degli Enti partner Ready dal Comune di Bologna e dalla Regione Emilia Romagna, in collaborazione con le associazioni LGBT+ del Patto di Collaborazione.

“Come riportato nella campagna, contrastare l’odio è una responsabilità collettiva. È nostro dovere, in qualità di ente locale, diffondere una cultura del rispetto non solo tra i territori che siamo chiamati a rappresentare ma anche e soprattutto tra gli amministratori che ogni giorno solcano le porte di Città metropolitana e quelle dei 121 comuni dell’Area. Perché a guardare le nostre azioni sono le nuove generazioni, ragazze e ragazzi che non devono farsi portatori degli errori del passato ma bensì di messaggi positivi volti allo sviluppo socio-culturale di Città metropolitana”.

Così Tiziana Biolghini, Consigliera delegata alle pari opportunità, politiche sociali e cultura della Città metropolitana di Roma Capitale.