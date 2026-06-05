Comunicato stampa TREDICI IMPRESE ENTRANO A FAR PARTE DELLA EUROPEAN ALLIANCE FOR APPRENTICESHIP

GUALTIERI, CONGRATULAZIONI ALLE RAGAZZE E AI RAGAZZI PREMIATI OGGI. CREATIVITA’, INNOVAZIONE E TALENTO SONO IL FRUTTO DELLA QUALITA’ DELLA FORMAZIONE

Si è svolta oggi presso l’Aula Magna della Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi Roma Tre, la giornata finale dei Campionati di imprenditorialità organizzati da Junior Achievement Italia in collaborazione con il ministero dell’Istruzione e del Merito. Questa edizione 2026 ha visto coinvolta anche la Città Metropolitana di Roma Capitale, con il patrocinio del Campidoglio, di Roma Tre e di Unioncamere, in stretta integrazione con l’High-level event della European alliance for apprenticeships (Eafa).

Il Campionato di Imprenditorialità è una competizione nazionale rivolta agli studenti delle scuole superiori, in cui studentesse e studenti presentano idee e progetti d’impresa sviluppati durante percorsi scolastici di orientamento. Quest’anno l’evento ha visto la partecipazione di 6000 studenti, 61 team finalisti e la partecipazione di più di 400 insegnanti.

Inoltre, la Città metropolitana di Roma Capitale è stata inserita nel panorama della formazione europea per le Best practice nell’ambito formativo nell’High level event di Eafa. Il riconoscimento a livello europeo ha premiato le iniziative portate avanti dalla Città Metropolitana e, in questo panorama di selezione delle eccellenze nella formazione, 13 società che collaborano già da tempo con Città metropolitana hanno aderito a Eafa, rendendo effettivo il contributo della Città Metropolitana di Roma Capitale al percorso virtuoso della formazione in ambito europeo.

“Congratulazioni a tutte le ragazze e i ragazzi che si sono misurati in questa bellissima competizione, che non è solo una gara per vincere, ma un’occasione per mostrare innovazione, creatività e talento, con risultati davvero eccezionali”, ha dichiarato il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. “È fondamentale lavorare a tutti i livelli per valorizzare i giovani, il loro talento, la loro creatività e la loro capacità di portare innovazione nel mondo del lavoro. Davanti all’intelligenza artificiale, alle trasformazioni tecnologiche e ai grandi cambiamenti in corso, la formazione professionale ha una funzione importantissima. Dobbiamo mettere insieme imprese, persone e giovani, costruendo una formazione di qualità, capace di stare dentro il lavoro e dentro l’impresa”, ha concluso Gualtieri.

“Nel mondo in rapido cambiamento di oggi, le competenze sono la nuova valuta dell’Europa in tutti i settori. Ecco perché l’Unione delle Competenze è più di una strategia: è il nostro impegno collettivo per affrontare la carenza di manodopera e dare a tutti la possibilità di prosperare sul mercato del lavoro. Nove posti di lavoro su dieci nell’UE che affrontano carenze richiedono una formazione professionale; quindi, il momento di agire è ora. La prossima strategia UE per la formazione professionale aiuterà i lavoratori europei a essere pronti per le sfide future”, ha dichiarato Mario Nava, Direttore Generale della Divisione dell’occupazione, affari sociali e inclusione della Commissione Europea.

“Questa quarta edizione segna un momento importante per JA Italia: per la prima volta i Campionati arrivano a Roma, e lo fanno con numeri che raccontano una crescita straordinaria. Dietro ogni team che ha calcato questo palco oggi c’è un anno di lavoro reale – decisioni prese, errori corretti, idee difese. – sottolinea Anna Gionfriddo, Presidente di Junior Achievement Italia – Siamo qui con le istituzioni italiane ed europee perché crediamo che sia arrivato il momento di trasformare quello che questi giovani hanno vissuto in un’opportunità per tutti: passare dalla sperimentazione a un sistema strutturale, in cui ogni studente e studentessa abbia almeno un’esperienza imprenditoriale nel proprio percorso. La scuola abilitante non è un’aspirazione, è già una realtà in queste scuole. Dobbiamo fare in modo che lo diventi ovunque”.

“I Campionati di Imprenditorialità 2026 e l’High-Level Event della European Alliance for Apprenticeships rappresentano due occasioni straordinarie che mettono al centro il talento, l’impegno e la capacità di innovazione delle nuove generazioni. I ragazzi e le ragazze che oggi presentano le loro idee imprenditoriali dimostrano come la formazione sia non solo uno strumento di crescita personale, ma anche una leva concreta per costruire il futuro del lavoro e dello sviluppo dei territori. Per questo la Città Metropolitana di Roma Capitale ha scelto di investire con convinzione nella formazione professionale, come solido modello educativo, rilanciando negli ultimi anni un sistema che oggi è tornato ad essere un punto di riferimento per molti giovani e per le loro famiglie. Un percorso reso possibile grazie al Sindaco Roberto Gualtieri, che ha restituito centralità alle politiche educative e formative come motore di inclusione, occupazione e competitività”, ha sottolineato il consigliere delegato alle Politiche della Formazione per la Città metropolitana Roma Capitale, Daniele Parrucci. Siamo particolarmente orgogliosi che Roma ospiterà per la prima volta questo evento di rilevanza europea, capace di mettere in dialogo istituzioni, imprese e mondo della formazione. In questa occasione verrà inoltre premiato il lavoro che la Città Metropolitana di Roma Capitale ha svolto negli ultimi anni per il rilancio e il rafforzamento del sistema della formazione professionale. Si tratta di un prestigioso riconoscimento che accogliamo con grande soddisfazione, e come segno tangibile di un valido percorso costruito con impegno e visione.”, ha concluso Parrucci.

​​

​