Comunicato stampa

CIVITAVECCHIA – Nuovo tutto esaurito per “E…state in giardino”, la rassegna culturale organizzata dal Comune di Civitavecchia, Assessorato alla Cultura, negli spazi della Cittadella della Musica.

«La partecipazione registrata anche in occasione del terzo appuntamento conferma il forte interesse del pubblico per una rassegna che sta offrendo alla città spettacoli musicali di qualità e occasioni di incontro in uno degli spazi culturali più importanti di Civitavecchia – dichiara l’assessora alla Cultura Stefania Tinti –. Ringrazio gli artisti, gli organizzatori, gli uffici comunali e tutti coloro che stanno contribuendo alla realizzazione del programma. Un ringraziamento particolare va al pubblico, che sta rispondendo con grande partecipazione».

Protagonista della serata di ieri è stato il concerto-spettacolo “C’era una volta lo Swing”, portato in scena dai musicisti della Kinky Ensemble, sotto la direzione del maestro Giovanni Cernicchiaro.

Il programma ha alternato celebri colonne sonore cinematografiche, tra cui “La Pantera Rosa” e la suite di “Star Wars”, ai grandi classici dello swing e del jazz. La proposta musicale ha accompagnato gli spettatori attraverso le atmosfere del Novecento, con arrangiamenti capaci di unire tradizione e contaminazioni contemporanee.

Il terzo appuntamento consecutivo con il tutto esaurito conferma il positivo avvio della manifestazione e il gradimento del cartellone predisposto dall’Assessorato alla Cultura. La rassegna proseguirà nelle prossime settimane con gli ulteriori eventi in programma alla Cittadella della Musica.