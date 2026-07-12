Bracciano estate 2026

Dal profilo Facebook del comune di Bracciano

Dopo il successo delle scorse settimane – con Opera Camion, il Concerto per la Pace, In Bocca al Luppolo, Arti e Mestieri, la Notte Bianca e le tante iniziative che hanno animato il nostro territorio – l’estate prosegue con un calendario di appuntamenti per tutto il mese di luglio.

Un programma ricco di eventi, cultura, musica, spettacoli e momenti di incontro, promosso grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione, le associazioni, le cittadine e i cittadini e le tante realtà che ogni giorno si impegnano con passione per valorizzare e far vivere il nostro territorio.