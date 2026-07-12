HomeEventi

Bracciano estate 2026

0
149
estate

Dal profilo Facebook del comune di Bracciano

Dopo il successo delle scorse settimane – con Opera Camion, il Concerto per la Pace, In Bocca al Luppolo, Arti e Mestieri, la Notte Bianca e le tante iniziative che hanno animato il nostro territorio – l’estate prosegue con un calendario di appuntamenti per tutto il mese di luglio.
Un programma ricco di eventi, cultura, musica, spettacoli e momenti di incontro, promosso grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione, le associazioni, le cittadine e i cittadini e le tante realtà che ogni giorno si impegnano con passione per valorizzare e far vivere il nostro territorio.
Vi aspettiamo per continuare a condividere insieme un’estate fatta di partecipazione, comunità e occasioni per stare insieme. Scoprite tutti gli appuntamenti di luglio e non mancate!
Articolo precedente
𝗜𝗹 𝗹𝗮𝗴𝗼 𝗻𝗼𝗻 𝗵𝗮 𝗯𝗶𝘀𝗼𝗴𝗻𝗼 𝗱𝗶 𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿𝗲 𝗺𝗮𝗿𝗲.
Articolo successivo
“E…STATE IN GIARDINO”, TUTTO ESAURITO PER IL TERZO APPUNTAMENTO ALLA CITTADELLA DELLA MUSICA

Ultimi articoli

Eventi

“E…STATE IN GIARDINO”, TUTTO ESAURITO PER IL TERZO APPUNTAMENTO ALLA CITTADELLA DELLA MUSICA

Territorio

𝗜𝗹 𝗹𝗮𝗴𝗼 𝗻𝗼𝗻 𝗵𝗮 𝗯𝗶𝘀𝗼𝗴𝗻𝗼 𝗱𝗶 𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿𝗲 𝗺𝗮𝗿𝗲.

Eventi

Una sera di comunità al Parco de La Rinascente: il quartiere si ritrova dopo l’alluvione

Società

Le parole di Gianni Rodari continuano a parlare al presente e da domenica 12 luglio avranno anche un luogo che le custodirà.

Territorio

L’ANTICA MONTERANO TRA LE 10 LOCATION CINEMATOGRAFICHE PIU’ SUGGESTIVE DELLA REGIONE LAZIO

Carica altri