HomeTerritorio

Contributo economico alle famiglie con minori nello spettro autistico

0
98
Contributo famiglie
Dalla pagina Facebook del Comune
La Regione Lazio sostiene le famiglie con bambini e bambine con disturbo dello spettro autistico (ASD), fino ai 12 anni di età, attraverso un contributo economico destinato a programmi psicologici, comportamentali e altri trattamenti con evidenza scientifica riconosciuta.
Possono presentare domanda le famiglie:
– con minori di età compresa tra 0 e 12 anni con diagnosi di ASD;
– residenti in uno dei Comuni del Distretto Roma 4.3.
Scadenza per la presentazione della domanda: 17 agosto 2026.
La domanda, completa della documentazione richiesta, dovrà essere presentata al Protocollo del Comune di residenza oppure inviata tramite raccomandata A/R o PEC entro i termini previsti.
Tutti i dettagli, l’avviso pubblico e il modello di domanda sono disponibili sul sito del Comune: https://www.comune.manziana.rm.it/…/sostegno-economico…
Articolo precedente
“Calici Nativi”: Bracciano tra Vino, Storia e Tradizione
Articolo successivo
LA DECIMA SPIGA PER CANALE MONTERANO

Ultimi articoli

Territorio

LA DECIMA SPIGA PER CANALE MONTERANO

Eventi

“Calici Nativi”: Bracciano tra Vino, Storia e Tradizione

Società

Pubblicata la gara per il nuovo servizio di assistenza domiciliare comunale

Sanità

Spiagge serene, si riparte per il 2026. Infermieri sulle spiagge laziali per informare, prevenire, consigliare.

Politica

TRENITALIA: CASU (PD), VIOLATI MILIONI DI DATI PERSONALI, SALVINI RIFERISCA

Carica altri