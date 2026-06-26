Contributo famiglie

Dalla pagina Facebook del Comune
La Regione Lazio sostiene le famiglie con bambini e bambine con disturbo dello spettro autistico (ASD), fino ai 12 anni di età, attraverso un contributo economico destinato a programmi psicologici, comportamentali e altri trattamenti con evidenza scientifica riconosciuta.
Possono presentare domanda le famiglie:
– con minori di età compresa tra 0 e 12 anni con diagnosi di ASD;
– residenti in uno dei Comuni del Distretto Roma 4.3.
Scadenza per la presentazione della domanda: 17 agosto 2026.
La domanda, completa della documentazione richiesta, dovrà essere presentata al Protocollo del Comune di residenza oppure inviata tramite raccomandata A/R o PEC entro i termini previsti.
Tutti i dettagli, l’avviso pubblico e il modello di domanda sono disponibili sul sito del Comune: https://www.comune.manziana.rm.it/…/sostegno-economico…