Dalla pagina Facebook del Comune
Il cuore del centro storico di Bracciano torna ad accogliere uno degli appuntamenti dedicati alle eccellenze enologiche del nostro territorio.
Sabato 27 giugno 2026
Ore 17:30 – Inaugurazione ufficiale alla presenza delle autorità.
Dalle 18:30 alle 24:00 – Apertura delle cantine storiche con degustazioni diffuse di vini ottenuti da vitigni autoctoni laziali, in un suggestivo percorso tra vicoli, piazze e luoghi ricchi di storia.
Domenica 28 giugno 2026
Dalle 18:00 alle 22:30 – Prosegue il percorso enologico nelle cantine storiche, tra sapori autentici, tradizioni locali e il fascino senza tempo del centro storico.
Un’occasione per vivere Bracciano attraverso il suo patrimonio culturale ed enogastronomico, valorizzando le produzioni del territorio e l’accoglienza delle sue cantine.