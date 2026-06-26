Dalla pagina Facebook del Comune
Ieri a Roma, nella sede del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche), Canale Monterano ha ricevuto anche per il 2026 l’importante riconoscimento delle “Spighe Verdi”, l’equivalente delle Bandiere Blu per i comuni delle aree rurali.
Iniziato nel 2016 e quindi quest’anno al decimo anno, il progetto Spighe Verdi consiste in una certificazione ambientale internazionale che promuove l’educazione ambientale e lo sviluppo sostenibile in 81 Paesi del mondo sotto la bandiera della FEE, Foundation for Environmental Education, organizzazione internazionale non governativa e senza scopo di lucro.
In Italia quest’anno sono stati 97 i Comuni rurali premiati con la Spiga Verde, sette in più rispetto ai 90 dello scorso anno: 10 i nuovi ingressi, 3 le località non confermate, solo 7 nel Lazio, tra cui appunto Canale Monterano.
Le Spighe Verdi sono per i borghi rurali ciò che la Bandiera Blu è per le località balneari: un’eco-label assegnata dalla FEE (Foundation for Environmental Education) in collaborazione con Confagricoltura, che certifica la gestione sostenibile del territorio. Il riconoscimento ha premiato 15 Regioni, con il Piemonte in testa assoluta grazie a 22 Comuni.
“Canale Monterano ha progettato e scelto 10 anni fa da che parte stare – afferma il Vice Sindaco Fabrizio Lavini, ieri a Roma per ricevere l’ambito riconoscimento – e in questi anni non abbiamo cambiato visione: progresso e crescita nel rispetto della nostra tipicità, quella di un territorio ancora protetto e incontaminato, dove la gente viene e vive da tempo per stare bene, mangiare bene, godere del territorio senza defraudarlo, per stare in pace con sé stessi e gli altri.”