“Canale Monterano ha progettato e scelto 10 anni fa da che parte stare – afferma il Vice Sindaco, ieri a Roma per ricevere l’ambito riconoscimento – e in questi anni non abbiamo cambiato visione: progresso e crescita nel rispetto della nostra tipicità, quella di un territorio ancora protetto e incontaminato, dove la gente viene e vive da tempo per stare bene, mangiare bene, godere del territorio senza defraudarlo, per stare in pace con sé stessi e gli altri.”