Celebrazione della Festa della Repubblica a Bracciano

Dal profilo Facebook del Comune di Bracciano

Una Repubblica fondata sulla Costituzione, sul lavoro, sui diritti, sulla pace, sull’uguaglianza e sulla partecipazione.

Quest’anno il 2 giugno assume un significato ancora più profondo: celebriamo gli 80 anni della Repubblica Italiana, nata nel 1946 dalla scelta democratica delle cittadine e dei cittadini.

Cerimonia di deposizione della corona d’alloro ai Caduti e alle vittime delle guerre, con il discorso del Sindaco.

Cerimonia di conferimento della Cittadinanza Onoraria Ius Soli alle bambine e ai bambini nati in Italia da genitori stranieri.

“Stessa scuola, stesso banco, stessi diritti”

Ore 11.30 – Aula Consiliare

Presentazione dell’opuscolo ANPI

“È nata la Repubblica Italiana. È donna!”

Perché la Repubblica non è solo una data sul calendario: è una responsabilità collettiva, un patto tra generazioni, una promessa da rinnovare ogni giorno.