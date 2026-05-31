Celebrazione della Festa della Repubblica a Bracciano

Dal profilo Facebook del Comune di Bracciano
Quest’anno il 2 giugno assume un significato ancora più profondo: celebriamo gli 80 anni della Repubblica Italiana, nata nel 1946 dalla scelta democratica delle cittadine e dei cittadini.
Una Repubblica fondata sulla Costituzione, sul lavoro, sui diritti, sulla pace, sull’uguaglianza e sulla partecipazione.
Ore 10.00 – Piazza 4 Novembre
Cerimonia di deposizione della corona d’alloro ai Caduti e alle vittime delle guerre, con il discorso del Sindaco.
Ore 11.00 – Aula Consiliare
“Stessa scuola, stesso banco, stessi diritti”
Cerimonia di conferimento della Cittadinanza Onoraria Ius Soli alle bambine e ai bambini nati in Italia da genitori stranieri.
Ore 11.30 – Aula Consiliare
Presentazione dell’opuscolo ANPI
“È nata la Repubblica Italiana. È donna!”
Perché la Repubblica non è solo una data sul calendario: è una responsabilità collettiva, un patto tra generazioni, una promessa da rinnovare ogni giorno.
Una Repubblica è davvero viva quando riconosce ogni bambina e ogni bambino come parte della comunità, quando custodisce la memoria, quando sceglie la pace, quando costruisce diritti.
Vi aspettiamo