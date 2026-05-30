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“Nascere cittadini”; Manziana celebra gli 80 anni della Repubblica con letture, narrazioni e musica.

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Dal profilo Facebook del comune di Manziana

In occasione della Festa della Repubblica, il Comune di Manziana invita la cittadinanza a partecipare a “Nascere Cittadini”, un reading dedicato alla storia della nascita della Repubblica italiana e della Costituzione.
Attraverso letture, narrazione e musica, ripercorreremo alcune delle pagine più significative della nostra storia: dal voto del 2 giugno 1946 alla nascita della Costituzione, fino ai valori che ancora oggi guidano la vita democratica del Paese.
📅 Martedì 2 giugno 2026
Ore 11:00
Lavatoio del Vicinato – Manziana
Un momento di riflessione condivisa per ricordare che la cittadinanza non è soltanto un diritto, ma una responsabilità che si rinnova ogni giorno.
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