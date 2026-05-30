Buon Compleanno Ladispoli: la città compie oggi 138 anni

Una storia nata da un atto notarile per la creazione di una lottizzazione e divenuta, nel tempo, una delle più importanti città del litorale laziale

di Marco Di Marzio

Mercoledì 30 maggio 1888 nasce ufficialmente Ladispoli. È in quella data che, presso lo studio del notaio Girolamo Buttaoni in Piazza San Luigi dei Francesi 35 a Roma, il Principe Ladislao Odescalchi e l’ingegner Vittorio Cantoni sottoscrivono l’atto che dà avvio alla lottizzazione destinata alla realizzazione della “Stazione Balneare Ferroviaria Ladispoli”.

Da quel momento prende forma una città destinata a crescere rapidamente, favorita dai collegamenti che ne hanno accompagnato lo sviluppo. In primo luogo la ferrovia, elemento centrale fin dalla sua fondazione, poi la Via Aurelia e, dal 1967, l’autostrada Roma-Civitavecchia, infrastrutture che hanno contribuito a trasformare Ladispoli da località balneare a importante centro urbano del litorale laziale.

Divenuta Comune autonomo il 6 maggio 1970, oggi Ladispoli supera i 40.000 abitanti e rappresenta una delle realtà più dinamiche del Lazio. Una città moderna che continua a crescere senza dimenticare le proprie radici, custodite nei luoghi simbolo del territorio, dal Castello di Palo alle testimonianze dell’antica Alsium.

A 138 anni dalla firma di quell’atto notarile che ne sancì la nascita, Ladispoli celebra la propria storia guardando al futuro, forte della sua identità e del profondo legame che unisce la comunità al suo territorio.