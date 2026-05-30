Comunicato stampa

“Il Municipio XV si prepara a vivere un’estate ricca di eventi ed appuntamenti culturali che nei mesi di giugno e luglio animeranno tutti i quartieri del nostro territorio, dal centro alla periferia. Ad aprire la lunga serie di iniziative dell’estate municipale sarà il Teatro Itinerante della compagnia Controtempo Theatre che, venerdì 12 giugno, porterà in scena Romeo e Giulietta a Labaro. Lo spettacolo inizierà alle ore 20:30 dalla Fontana monumentale di via Monti della Valchetta. Il Teatro Itinerante coinvolgerà poi, venerdì 19 giugno, il Borgo di Cesano con l’Amleto di William Shakespeare. Partenza dello spettacolo alle ore 20:30 dalla scuola Perriello. Ingresso gratuito.

Un’occasione per vivere a pieno ed in modo diverso il teatro che, fuori dai suoi spazi tradizionali, si avvicina ancora di più alle persone. La formula itinerante consente infatti un coinvolgimento diretto del pubblico che diventa parte integrante dell’esperienza, così come i luoghi, vie dei quartieri e dei borghi, che si trasformano in inconsuete scenografie. Spazi urbani che vengono così vissuti e valorizzati attraverso l’arte proposta in modo accessibile e inclusivo.

Il Teatro Itinerante, per cui ringraziamo la Compagnia ControTempo Theatre che già negli scorsi anni ha richiamato con i propri spettacoli un grande numero di spettatori sul nostro territorio, si affianca alla rassegna culturale estiva Cortili di Cinema: dal 13 giugno, 12 serate dedicate al cinema sotto le stelle con proiezioni gratuite all’interno dei cortili delle scuole del Municipio XV che diventano così spazi di socialità ed intrattenimento per tutta la Comunità”.

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessora alla Scuola e alla Cultura, Tatiana Marchisio.