“Tutti in Piazza” ad Anguillara Sabazia per una giornata di inclusione e condivisione

Un pomeriggio dedicato all’inclusione, alla condivisione e alla valorizzazione delle diverse abilità ha coinvolto Anguillara Sabazia il 16 maggio con “Tutti in Piazza”. L’iniziativa, promossa dall’assessora Paola Fiorucci insieme ai ragazzi della Cittadella e realizzata con il patrocinio del Comune di Anguillara Sabazia, è nata con l’obiettivo di offrire un momento di incontro aperto alla cittadinanza, all’insegna della partecipazione, della socialità e dell’inclusione. Previsto inizialmente in Piazza del Molo, è stato trasferito presso l’ex Consorzio Agrario a causa del maltempo, richiamando comunque numerosi cittadini, famiglie e associazioni. Ideata e programmata nei mesi precedenti, la manifestazione si è svolta in un clima di entusiasmo. L’evento ha rappresentato il momento conclusivo delle attività stagionali della Cittadella, realtà impegnata in percorsi sociali ed educativi rivolti a giovani e persone con fragilità, attraverso laboratori, momenti aggregativi e progetti di integrazione. Presenti oltre la vice sindaca e assessora alle politiche sociali Paola Fiorucci, anche il sindaco Angelo Pizzigallo, Cristian Calabrese assessore ai Lavori Pubblici e Turismo, la Pro Loco di Anguillara Sabazia, la cooperativa sociale L’Oasi, operatori, volontari e numerose realtà associative. Presente anche l’ASD Basket Anguillara con il Baskin, disciplina sportiva inclusiva che coinvolge ragazzi con e senza disabilità. Nel corso del pomeriggio si sono alternati musica, spettacoli, giochi e laboratori creativi. Tra questi “Coloriamo insieme senza barriere”, curato dalla Cittadella, mentre Sabrina Roncarà insieme alla madre Christine Pou di Artchrysalid hanno realizzato attività dedicate alla creazione di strumenti musicali attraverso il riciclo creativo. L’evento è stato inoltre coordinato e condotto da Luisa Taddei. Particolarmente emozionante la sfilata dei ragazzi della Cittadella, che hanno indossato gli abiti realizzati dalla stilista Sabrina Roncarà, trasformando la passerella in un momento di inclusione, partecipazione e valorizzazione personale, accolto dagli applausi del pubblico presente. Durante l’evento il Sindaco ha sottolineato il valore del percorso costruito negli ultimi anni nell’ambito sociale, ringraziando in particolare Paola Fiorucci per il lavoro svolto con i ragazzi: “Non c’è stato un giorno in cui non abbia cercato di sviluppare idee e progetti nuovi”, ha dichiarato, evidenziando anche l’importanza della rete creata tra amministrazione, operatori, associazioni e volontari del territorio. Ha inoltre ricordato il contributo delle diverse realtà coinvolte, tra cui la cooperativa sociale, il centro giovanile e tutti coloro che negli anni hanno collaborato alle attività della Cittadella, ringraziando anche Roncarà per il supporto nell’organizzazione degli eventi. La Vice Sindaca ha voluto rivolgere un pensiero ai ragazzi, agli operatori e alle famiglie presenti, sottolineando come il sociale abbia bisogno di attenzione continua, amore e presenza concreta. “Quello che si fa nel sociale è sempre poco”, ha affermato con emozione, augurandosi che chi proseguirà questo percorso possa continuare a lavorare con la stessa passione e sensibilità dimostrate in questi anni. “Tutti in Piazza” si è così confermato un evento profondamente sentito dalla comunità, capace di unire inclusione, partecipazione e condivisione in una giornata che ha lasciato spazio soprattutto alla forza dello stare insieme.

Paola Forte Redattrice L’agone