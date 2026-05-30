Comunicato stampa

“La scritta apparsa ieri mattina sul muro della scuola di Via Rugantino, nel Municipio VII, rappresenta la parte più brutta della nostra Capitale: quella di chi attacca e augura la morte ai nostri amministratori, nascondendosi dietro una scritta su un muro, vandalizzando tra l’altro gli spazi comuni della comunità – così in una nota la Consigliera delegata alle Pari Opportunità, Politiche Sociali e Cultura della Città metropolitana di Roma Capitale, Tiziana Biolghini in merito alla scritta “a morte Laddaga, Grant e Rizzo” apparsa ieri mattina – per questo a nome di Città metropolitana esprimiamo la nostra piena solidarietà al Presidente del Municipio, Francesco Laddaga; all’Assessore alla Mobilità municipale, Fabrizio Grant e alla Presidente del Comitato dei genitori della Scuola, Paola Rizzo.

Si può essere contro una posizione politica ma serve rispetto nei confronti non solo delle istituzioni ma delle persone stesse che le rappresentano. Siamo amareggiati dal vedere come una scelta amministrativa sia contestata in questo modo subdolo e vigliacco. Esponetevi, non sottraetevi al dialogo se credete veramente nella Politica con la P maiuscola, quella dove la codardia e la vigliaccheria non possono farne parte.” Conclude.