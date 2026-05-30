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“Buona Bracciano Art Week a tutte e tutti”, l’augurio del sindaco Crocicchi

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Dal profilo Facebook del sindaco di Bracciano

Ieri mattina nella sala consiliare del comune abbiamo dato il via alla Bracciano Art Week.
Lo abbiamo fatto con una bellissima conferenza stampa, ascoltando il contributo della direzione artistica, degli artisti e delle artiste e di chi ha contribuito a questa importante seconda edizione, che animerà le strade e le piazze della nostra città fino a domenica 31 maggio.
Ringraziamo di nuovo gli artisti, i curatori, il comitato scientifico e il team organizzativo per tutto il lavoro svolto in grande sinergia con l’amministrazione.
Buona Bracciano Art Week a tutte e tutti!
https://www.facebook.com/reel/1007264845057517
Marco Crocicchi, sindaco di Bracciano
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