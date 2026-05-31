Dal profilo Facebook del comune di Oriolo

Nella giornata di ieri, presso il sito della Fontana Vecchia, è stato messo a dimora un salice in memoria di Lisa, una giovane ragazza che ci ha lasciato troppo presto.

L’iniziativa dà seguito all’impegno condiviso in occasione della presentazione del libro “Le tre vite di Lisa”, svoltasi presso Palazzo Altieri, durante la quale la dottoressa Margherita Eichberg e il dottor Maurizio Federico hanno condiviso con la comunità la loro testimonianza, trasformando il dolore per una perdita ingiusta in un’importante occasione di riflessione e sensibilizzazione.

Il salice rappresenta un simbolo di memoria, ma anche di vita e di speranza.

Un segno concreto che accompagnerà nel tempo il ricordo di Lisa e che invita tutti noi, in particolare le giovani generazioni, a custodire i valori della solidarietà, della consapevolezza e dell’impegno civile.

Alla cerimonia hanno partecipato gli alunni delle classi quinte della scuola primaria, che con la loro presenza hanno contribuito a rendere questo momento ancora più significativo.

L’Amministrazione Comunale, rivolge un sentito ringraziamento alla Dirigente scolastica e alle insegnanti per la sensibilità dimostrata e per aver condiviso con gli studenti questa importante iniziativa.

Un particolare ringraziamento va inoltre a Mario D’Anella che, con la consueta disponibilità e presenza, ha curato e organizzato le operazioni necessarie alla piantumazione del salice, contribuendo concretamente alla realizzazione dell’iniziativa.

Un sentito ringraziamento alla dottoressa Margherita Eichberg e al dottor Maurizio Federico per aver voluto condividere con la comunità il ricordo di Lisa e per l’impegno nel mantenere viva la sua memoria attraverso gesti concreti e significativi.

A completare questo luogo della memoria, l’Associazione L.I.S.A. ha posto una targa dedicata a Lisa con la seguente dedica: “A Lisa, seme di speranza, linfa per il futuro, nel diritto di dare e di avere.”