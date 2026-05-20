Dal profilo Facebook del Comune di Canale
Una camminata solidale non competitiva per sostenere la ricerca per la malattia genetica rara Pgap1
Data: 31 maggio 2026
Luogo di ritrovo, partenza e arrivo: centro visite riserva Naturale Monterano, via Palombara snc Canale Monterano 00060 -rm-
Ore 08:30 – Ritiro pacco omaggio
Ore 09:00 – Partenza della camminata
Percorso: 6 km Difficoltà facile (E – CAI).
Quota di partecipazione: 15€ a partecipante
Bambini sotto i 14 anni: 10 €
Ammessi Amici a quattro zampe, nel rispetto di tutti i partecipanti.
Iscrizione tramite bonifico (consigliato):
Intestatario: Associazione Insieme per Elena
IBAN: IT69M0760114500001078516380
Causale: Cammina con Elena, nome e cognome partecipante/i
Se si ha difficoltà con il pagamento tramite bonifico, sarà possibile saldare il pagamento anche in contanti direttamente sul posto.
La quota comprende: zainetto “comitato 1986” contenente acqua e snack, e alla fine della camminata panino con porchetta.
Si prega di specificare prima se ci sono persone che necessitano di un panino vegetariano o senza glutine/lattosio.
Per partecipare è necessario firmare la liberatoria di responsabilità al momento del ritiro pacco omaggio.
Durante la camminata saranno presenti i volontari della Protezione Civile a supporto dell’evento.
Si consiglia abbigliamento comodo e tecnico.
In caso di maltempo l’evento verrà annullato, e verrà scelta un’altra data.
Tutto il ricavato sarà devoluto alla ricerca per la cura genetica della malattia PGAP1.
Grazie di cuore per essere parte del nostro cammino.
Info e contatti 329- 1946649 Barbara
329-0232056 Roberta