Una campagna elettorale veramente entusiasmante si avvia a conclusione. Venerdì alle ore 18 ci troveremo tutte e tutti in piazza del Comune, a fianco del nostro candidato sindaco Alberto Civica, per l’ultimo grande appuntamento popolare. Per Anguillara, Uniti per Cambiare !!! Vi aspettiamo.
Un abbraccio
Emiliano
“Uniti per cambiare Anguillara”, chiusura della campagna elettorale del candidato di centrosinistra Alberto Civica
Una campagna elettorale veramente entusiasmante si avvia a conclusione. Venerdì alle ore 18 ci troveremo tutte e tutti in piazza del Comune, a fianco del nostro candidato sindaco Alberto Civica, per l’ultimo grande appuntamento popolare. Per Anguillara, Uniti per Cambiare !!! Vi aspettiamo.