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“Uniti per cambiare Anguillara”, chiusura della campagna elettorale del candidato di centrosinistra Alberto Civica

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civica

Una campagna elettorale veramente entusiasmante si avvia a conclusione. Venerdì alle ore 18 ci troveremo tutte e tutti in piazza del Comune, a fianco del nostro candidato sindaco Alberto Civica, per l’ultimo grande appuntamento popolare. Per Anguillara, Uniti per Cambiare !!! Vi aspettiamo.
Un abbraccio
Emiliano

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