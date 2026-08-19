Comunicato stampa

“Le nostre più sentite condoglianze alla comunità di Colleferro per la tragica scomparsa di Joanna Rouissi, ennesima vittima di femminicidio, uccisa a coltellate dal marito nella giornata di martedì.

Joanna è la quarta vittima di violenza di genere a perdere la vita nel mese di agosto. Donne che avevano già segnalato o denunciato, che da anni erano state risucchiate nel vortice della violenza domestica dai propri partner. E’ evidente che urge sempre di più implementare la formazione nelle scuole e anche e soprattutto tra chi lavora nel campo: dal poliziotto al medico del pronto soccorso, ognuno di noi può fare la differenza con una giusta preparazione oltre alla necessità di rafforzare la rete antiviolenza sul nostro territorio. Come Città metropolitana siamo vicini all’amministrazione comunale guidata da Giulio Calamita, ai familiari e agli amici di Joanna, ai suoi cinque figli lasciati soli in un mondo che ancora deve fare i conti con il grande problema della nostra società, responsabile di tutto quello a cui assistiamo: il Patriarcato.

La Città metropolitana di Roma Capitale intende sostenere con ancora più forza la rete dei centri antiviolenza e ogni possibile azione volta anche alla prevenzione e ad un netto cambio culturale, a partire dalla promozione dell’educazione sessuo-affettiva nelle scuole.” Così in una nota il Vicesindaco della Città metropolitana di Roma Capitale, Pierluigi Sanna e la Consigliera delegata alle Pari Opportunità, Politiche Sociali e Cultura, Tiziana Biolghini.