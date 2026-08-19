Dal 21 al 23 agosto 2026, Lungo Lago Viale della Rena ospita il più grande festival itinerante d’Italia: tre giorni di eccellenze gastronomiche

Trevignano 18 agosto 2026 – Trevignano si prepara a vivere un weekend indimenticabile. Il borgo laziale si trasforma nel palcoscenico globale del gusto: arriva la 78ª tappa della 10ª Edizione dell’International Street Food, il festival itinerante che sta ridefinendo il panorama gastronomico nazionale. Da venerdì 21 a sabato 23 agosto 2026, Lungolago Viale della Rena sarà il teatro di una celebrazione senza precedenti, dedicata ai sapori, alla tradizione e alla convivialità.

La manifestazione, abilmente organizzata e ideata da Alfredo Orofino, presidente di A.I.R.S. – Associazione Italiana Ristoratori di Strada, questa tappa ha il patrocinio del Comune di Trevignano.

UN VIAGGIO SENSORIALE SENZA CONFINI

L’inaugurazione ufficiale è fissata per venerdì 21 agosto 2026 alle ore 17:00 (apertura stand fino a mezzanotte). Sabato 22 e domenica 23 agosto 2026 sempre dalle 17:00 alle 24:00, con ingresso rigorosamente gratuito.

Un’esplosione di gusto globale travolge la città, rendendo il pubblico assoluto protagonista di un’esperienza immersiva tra i sapori del mondo.

Il percorso enogastronomico spazia dalle specialità più iconiche, come i succulenti hamburger di scottona e gli arrosticini serviti caldi e fumanti, fino alle dorate fritture di Don Fritto e alle irresistibili bombette pugliesi. Non mancano le vere e proprie esperienze gourmet, guidate dal travolgente smash burger — celebre per la sua straordinaria croccantezza e succosità —, dai raffinati panini con il polipo, dallo spettacolare cacio cavallo impiccato, dai panini con la picanha brasiliana, dalle croccanti fritture di pesce e dall’inconfondibile kürtőskalács ungherese.

A coronare questa offerta d’eccezione vi sono gli abbinamenti d’eccellenza con una ricercata selezione di birre artigianali italiane ed estere, scelta con cura per esaltare al meglio ogni sfumatura aromatica di ciascuna specialità.

«La decima edizione dell’International Street Food rappresenta per noi un traguardo epocale – dichiara Alfredo Orofino, organizzatore e ideatore della manifestazione e presidente di A.I.R.S. (Associazione Italiana Ristoratori di Strada) –. In questi anni abbiamo lavorato per dare nuova linfa al cibo di strada, selezionando operatori di eccellenza. Siamo orgogliosi di portare la 78ª tappa in un gioiello come Trevignano: sarà un momento di festa e condivisione che rimarrà impresso nella memoria dei visitatori».

RIFLETTORI ACCESI SU RAI 2: “IL TRONO DEL GUSTO”

L’International Street Food è un fenomeno mediatico a tutto tondo. Il docu-reality “Il Trono del Gusto”, prodotto da RG Factory, continua il suo racconto appassionato del mondo street food. La nona puntata andrà in onda su Rai 2 sabato 15 agosto 2026 alle ore 11:15, portando nelle case degli italiani storie inedite, protagonisti autentici e le sfide gastronomiche di questo straordinario tour nazionale guidato da Alfredo Orofino.

Con la tappa di Trevignano prosegue il viaggio dell’International Street Food: quattro giorni di sapori, profumi e tradizioni in cui culture gastronomiche diverse si incontrano in un’atmosfera di festa e convivialità. Confermando la forza di un format nazionale che negli anni ha contribuito a consacrare lo Street food tra i fenomeni gastronomici e culturali più apprezzati in Italia.

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