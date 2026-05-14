Comunicato stampa

Approvati oggi dal Consiglio di Città metropolitana il rendiconto di gestione 2025 e la variazione al bilancio di previsione finanziario 2026-2028, con le relative variazioni al Programma triennale delle opere pubbliche e al programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2026-2028.

L’atto approvato amplia la capacità di intervento dell’ente senza mettere in discussione la solidità dei conti. Con il rendiconto 2025, si certifica un risultato di amministrazione di oltre 335 milioni di euro, da cui deriva la variazione al bilancio triennale di previsione pari a circa 30 milioni di euro. La quota si distingue in 15 di avanzo libero e 15 di avanzo vincolato e accantonato; quest’ultimo include gli ulteriori 4 milioni di euro richiesti per il concorso alla manovra di finanza pubblica, mentre l’avanzo libero viene destinato agli asset prioritari di azione dell’ente.

Sul fronte della sicurezza del territorio e della viabilità, la manovra destina 5 milioni di euro alla manutenzione straordinaria e ordinaria delle strade e per l’abbattimento di alberature e sfalcio verde lungo la rete viaria. Altro pilastro della manovra un altro ambito fondamentale di intervento per l’ente metropolitano: 5 milioni vanno all’edilizia scolastica, distribuiti su numerosi interventi di manutenzione straordinaria, adeguamenti antincendio, bonifiche, rifacimento di coperture e miglioramento degli spazi scolastici, nonché sfalcio e potature delle aree verdi degli istituti.

Rilevante anche lo stanziamento di 1 milione di euro per il nuovo Bando Comuni, che qualifica il ruolo di Città metropolitana come ente di supporto e coordinamento del sistema degli enti locali, rafforzando la capacità di intervento di valorizzazione dei territori.

Accanto a questo, altri 3,5 milioni di euro per spese per investimenti sono destinati alla manutenzione del patrimonio, comprese le aree protette. Sul versante del funzionamento dell’ente sono finanziate maggiori spese per le procedure concorsuali di selezione del personale previste dal PIAO, per un importo pari a 540 milioni.

“Con l’approvazione definitiva del rendiconto di bilancio 2025, già esaminato nei giorni scorsi dall’Aula e accompagnato dal parere favorevole della Conferenza dei Sindaci, la Città metropolitana di Roma Capitale conferma la propria solidità amministrativa e la capacità di garantire servizi e investimenti strategici per il territorio, nonostante le difficoltà finanziarie e strutturali che l’Ente affronta sin dalla sua istituzione. I 10 milioni destinati a viabilità e a edilizia scolastica sono un incremento importante che ampliare la capacità di intervento nelle due funzioni gestite direttamente dall’ente e fondamentali per la sicurezza di cittadini e studenti.

Grande attenzione è stata riservata anche ai territori e ai Comuni dell’area metropolitana: a breve sarà pubblicato il bando dedicato alle iniziative culturali estive, con uno stanziamento complessivo di 1 milione di euro a sostegno delle progettualità che i singoli comuni presenteranno.

Nonostante il permanere di un quadro finanziario complesso e la richiesta da parte della finanza pubblica di un’ulteriore contribuzione pari a 4 milioni di euro — che si aggiunge ai quasi 150 milioni già previsti nel bilancio di previsione — l’Ente continua a mantenere inalterati gli equilibri di bilancio e il pareggio finanziario.

Questo risultato dimostra che, anche in presenza di vincoli molto stringenti, è possibile amministrare con serietà, tutelare i servizi essenziali e rafforzare la capacità di investimento della Città metropolitana, continuando a costruire prospettive concrete per il futuro del territorio”.

Commenta Cristina Michetelli, consigliera delegata a bilancio e patrimonio della Città metropolitana di Roma Capitale.