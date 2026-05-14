FLEMING, TORQUATI – MARCHISIO: “TORNA LA FESTA DI PRIMAVERA, SABATO 23 GIOCHI, MUSICA E LABORATORI”

Comunicato stampa

“Sabato 23 maggio torna la Festa di Primavera al Fleming. Giunta alla quinta edizione, l’iniziativa è ormai un appuntamento fisso per tutto il quartiere, per una mattinata, dalle 10.00 alle 14.00, che coinvolgerà i residenti con attività gratuite dedicate a grandi e piccini.

Una giornata per il territorio, pensata con i cittadini e per i cittadini, costruita insieme alle associazioni, i comitati di quartiere, le scuole del territorio, i commercianti e la parrocchia, oltre ai singoli volontari che si sono messi a disposizione per la buona riuscita dell’evento. Un appuntamento che in questi anni è cresciuto in termini di intrattenimento offerto, qualità e presenze.

Anche quest’anno, il programma è ricco di appuntamenti. Per tutta la mattinata tra via Flaminia e via Nitti – che per l’occasione sarà chiusa al traffico veicolare – si susseguiranno giochi ed attività sportive, musica e laboratori per bambini. La scuola Nitti aprirà le porte per far scoprire il Festival dell’Intercultura.

Presente anche il mercatino dell’usato e dell’artigianato, uno spazio dedicato alla creatività, ma anche al riuso e al riciclo dove poter acquistare oggetti usati e artigianali, frutto del lavoro e della creatività di cittadini e artigiani. Prevista inoltre una pesca di beneficenza solidale: il ricavato della vendita di oggetti gentilmente offerti dalle attività commerciali del Fleming sarà destinato a progetti di solidarietà e di sostegno alle case-famiglia del territorio. Confermata anche la parata delle auto d’epoca, pronta ad affascinare grandi e piccini, appassionati e non solo.

Come ogni anno, con l’Assessore al Commercio e alle Attività Produttive, Tommaso Martelli, abbiamo pensato alla Festa di Primavera come un’occasione per vivere il quartiere e gli spazi pubblici in modo diverso, creando una sinergia positiva tra residenti, attività commerciali di vicinato e strutture scolastiche. Un evento gratuito ed inclusivo che rafforza il senso di Comunità e che ne valorizza gli aspetti migliori, per cui ringraziamo l’Associazione Il Filo del Quartiere e tutti gli altri organizzatori per il grande contributo dato”.

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessora alla Scuola e alla Cultura del Municipio XV, Tatiana Marchisio.