Si svolgeranno presso la Sede Operativa del Consorzio Lago di Bracciano sita in via Lungolago G.Argenti

ex Idroscalo degli Inglesi – Bracciano” Il Consorzio Lago di Bracciano informa la cittadinanza che sono aperte le

iscrizioni ai corsi di BLSD – Basic Life Support and Defibrillation, riconosciuti da ARES 118, finalizzati a diffondere competenze salvavita e a incrementare la sicurezza nei luoghi pubblici e privati del territorio.

I corsi saranno svolti presso la sede del Consorzio Lago di Bracciano , a cura di un Centro di Formazione accreditato ARES 118, con rilascio di attestato e tesserino ufficiale e registrazione nel data-base regionale degli esecutori.

Destinatari:

La partecipazione è aperta a:

• cittadini e famiglie

• personale scolastico ed educativo

• associazioni sportive e palestre

• volontariato e Protezione Civile

• operatori turistici e commerciali

• dipendenti e operatori di servizi pubblici

Quota di partecipazione

E’ prevista una quota di iscrizione pari a € 10,00 (Euro dieci/00) per ciascun

partecipante, da versare direttamente al Centro di Formazione accreditato

ARES 118 al momento dell’iscrizione

Date e orari

Il corso si svolgerà presso la sede del Consorzio Lago di Bracciano sita in via

Lungolago G.Argenti-ex Idroscalo degli Inglesi di Bracciano nei locali

dell’Ente, idonei allo svolgimento delle attività formative BLSD alle ore 15:30

e nei seguenti giorni:

• 6 giugno 2026

• 7 giugno 2026

• 11 giugno 2026

• 12 giugno 2026

Modalità di iscrizione

Gli interessati possono presentare domanda utilizzando l’apposito modulo di

iscrizione, allegato 1

Le iscrizioni saranno accolte fino ad esaurimento posti.

Informazioni:

Per chiarimenti e assistenza: info@dnem.it