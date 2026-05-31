Si svolgeranno presso la Sede Operativa del Consorzio Lago di Bracciano sita in via Lungolago G.Argenti
ex Idroscalo degli Inglesi – Bracciano” Il Consorzio Lago di Bracciano informa la cittadinanza che sono aperte le
iscrizioni ai corsi di BLSD – Basic Life Support and Defibrillation, riconosciuti da ARES 118, finalizzati a diffondere competenze salvavita e a incrementare la sicurezza nei luoghi pubblici e privati del territorio.
I corsi saranno svolti presso la sede del Consorzio Lago di Bracciano , a cura di un Centro di Formazione accreditato ARES 118, con rilascio di attestato e tesserino ufficiale e registrazione nel data-base regionale degli esecutori.
Destinatari:
La partecipazione è aperta a:
• cittadini e famiglie
• personale scolastico ed educativo
• associazioni sportive e palestre
• volontariato e Protezione Civile
• operatori turistici e commerciali
• dipendenti e operatori di servizi pubblici
Quota di partecipazione
E’ prevista una quota di iscrizione pari a € 10,00 (Euro dieci/00) per ciascun
partecipante, da versare direttamente al Centro di Formazione accreditato
ARES 118 al momento dell’iscrizione
Date e orari
Il corso si svolgerà presso la sede del Consorzio Lago di Bracciano sita in via
Lungolago G.Argenti-ex Idroscalo degli Inglesi di Bracciano nei locali
dell’Ente, idonei allo svolgimento delle attività formative BLSD alle ore 15:30
e nei seguenti giorni:
• 6 giugno 2026
• 7 giugno 2026
• 11 giugno 2026
• 12 giugno 2026
Modalità di iscrizione
Gli interessati possono presentare domanda utilizzando l’apposito modulo di
iscrizione, allegato 1
Le iscrizioni saranno accolte fino ad esaurimento posti.
Informazioni:
Per chiarimenti e assistenza: info@dnem.it