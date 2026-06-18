Comunicato stampa
L’autrice ed insegnante di scrittura, Beatrice Fiaschi, con diverse opere all’attivo, ci guiderà alla scoperta dei meccanismi mozzafiato che regolano la suspense, offrendoci un’introduzione alla costruzione di una trama investigativa.
Durante l’iniziativa verrà presentato anche il suo ultimo romanzo noir:
📆Venerdì 26 Giugno
Durante l’iniziativa verrà presentato anche il suo ultimo romanzo noir:
📖 LE NOTTI DI ODINO
Indagini serrate, atmosfere esoteriche e misteri da decifrare!
📆Venerdì 26 Giugno
⏰Ore 17:00
📍Biblioteca Comunale “A. Zucconi” Largo dello Zodiaco, 21
Ingresso libero.
Tutti i dettagli sulla locandina in allegato.
Vi aspettiamo!