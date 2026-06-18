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ULTIMI INTERVENTI SUL NUOVO LUNGOLAGO DI BRACCIANO

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Dal profilo Facebook del sindaco di Bracciano

Siamo agli ultimi interventi sul lungolago.
Non si cammina più su un asfalto nero e rovente, ma su una nuova pavimentazione depolverizzata di colore chiaro, pensata per migliorare il comfort e contribuire a ridurre il calore durante i mesi più caldi.
Un’area finalmente libera dalle auto e restituita alle persone: un luogo da vivere ogni giorno, dove passeggiare, incontrarsi e condividere momenti all’aria aperta.
Un’opera che restituisce alla città uno spazio più bello, più sicuro e più vivibile.
Il video al link
https://www.facebook.com/reel/1775100867185862
Marco Crocicchi, sindaco di Bracciano
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