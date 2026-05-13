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Ad Anguillara Sabazia perdita d’acqua davanti la casa comunale, Italia dei Diritti sollecita intervento

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Comunicato stampa

Sandra Germogli candidata sindaca per il movimento Italia dei Diritti De Pierro documenta la scarsa efficienza del comune nel far risolvere problemi elementari che però creano pericolo e spreco di risorse

Roma 12 maggio 2026: La campagna elettorale entrata ormai nel vivo, non lesina scontri tra le opposte fazioni in corsa per le elezioni amministrative del prossimo 24 e 25 maggio. Ad Anguillara Sabazia l’atmosfera diventa sempre più calda man mano che si avvicina la scadenza elettorale e il movimento politico Italia dei Diritti De Pierro, presente a queste elezioni con la sua candidata sindaca, continua nell’opera di monitoraggio alla ricerca delle criticità che si evidenziano sul territorio comunale. Ed è proprio la candidata sindaca Sandra Germogli a mettere in risalto una nuova pecca che questa volta viene trovata proprio nei pressi della sede del comune:” Da giorni una copiosa perdita di acqua si evidenzia proprio nelle vicinanze della sede del comune di Anguillara Sabazia. Questa situazione si è presentata in tutta la sua magnificenza davanti alla troupe del TG3 che è venuta qui ad Anguillara Sabazia per intervistare i tre candidati sindaco, me compresa. Ecco questo è quello che ci riserva l’amministrazione Pizzigallo. Anche se le competenze sono di ACEA ATO 2, il sindaco dovrebbe farsi rispettare e sollecitare un intervento risolutore ai gestori della rete idrica. Essendo un pavimento su selciato, l’acqua lo rende scivoloso mettendo in pericolo i pedoni, senza contare lo spreco di una risorsa importante. E poi si vuole aumentare il prelievo idrico dal lago di Bracciano per far fronte alle carenze di acqua mettendo a rischio l’ecosistema del lago stesso. Basterebbe prestare maggiore attenzione e intervenire tempestivamente quando si verificano queste rotture – conclude la Germogli – quell’attenzione che fino ad oggi non sembra esserci stata da parte dell’amministrazione uscente”.

Ufficio stampa Italia dei Diritti De Pierro provincia di Roma

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