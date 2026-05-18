Comunicato stampa

Si terrà mercoledì 20 maggio alle ore 10.30, presso la Sala Sassoli di Palazzo Valentini a Roma, l’incontro culturale “Italia e Tunisia tra cultura e condivisione” dedicato ai prodotti iconici della cultura tunisina a tavola, promosso dal Consolato di Tunisia a Roma e dalla Città metropolitana di Roma Capitale, in collaborazione con Multi Roma.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare la cultura dell’incontro tra popoli e tradizioni differenti, partendo dal cibo quale elemento universale di dialogo e condivisione. Una visione progettuale da sempre promossa dalla Città metropolitana di Roma Capitale, che si apre così a un nuovo ciclo di incontri con le comunità del mondo.

Al centro della giornata, due simboli della tradizione gastronomica tunisina: il dattero e la salsa Harissa, espressioni di una cultura millenaria e di un patrimonio agroalimentare di rilievo internazionale.

L’evento vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali ed esperti del settore. Interverrà il Console della Repubblica Tunisina, Marwen Kablouti, che approfondirà il tema dell’arte culinaria tunisina quale elemento fondamentale della cultura dei popoli del Mediterraneo:

“Il cibo è uno dei principali veicoli del patrimonio culturale tunisino e racconta una storia millenaria di incontri tra culture arabe e mediterranee, riconosciuta anche dall’UNESCO. Per la comunità tunisina in Italia, l’arte culinaria rappresenta uno straordinario strumento di integrazione e dialogo, capace di custodire l’identità e, allo stesso tempo, di arricchire la società che accoglie.” Ha dichiarato il Console Marwen Kablouti.

Seguirà l’intervento di Tiziana Biolghini, Consigliera della Città metropolitana di Roma Capitale, che illustrerà l’importanza dei progetti dedicati all’inclusione e al dialogo interculturale, tra cui i Tavoli della Convivenza metropolitana e la recente istituzione della Consulta per l’ascolto delle comunità con background migrante:

“Il cibo è uno straordinario strumento di dialogo tra culture, capace di abbattere barriere e costruire relazioni. Iniziative come questa rafforzano il lavoro che stiamo portando avanti come Città metropolitana per promuovere inclusione, partecipazione e ascolto delle comunità con background migrante.” Così la Consigliera Delegata Tiziana Biolghini.

Interverrà inoltre Francesca Rocchi, coordinatrice dell’evento per Multi Roma, con una riflessione sulla storia del consumo dei datteri in Italia e sull’opportunità di promuoverne un maggiore utilizzo come alternativa agli zuccheri raffinati, anche in un’ottica di contrasto alla crescente obesità, in linea con le indicazioni del Consiglio del Cibo di Roma.

A completare il programma, l’intervento dello chef Fathi Aousji, che racconterà la qualità e l’importanza della produzione tunisina, tra le più rilevanti a livello globale.

Al termine degli interventi è prevista una degustazione guidata di datteri e salsa Harissa, seguita da un buffet a base di piatti tipici tunisini.