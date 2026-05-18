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La sostenibilità oggi si gioca nelle scelte pubbliche.

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Comunicato stampa

Scuole, energia, edilizia, città, servizi, mense scolastiche, economia circolare: gli acquisti pubblici possono orientare il mercato, accelerare l’innovazione e migliorare concretamente la qualità dei territori e della vita delle persone.

Il 27 e 28 maggio torna a Roma il Forum Compraverde Buygreen, il principale appuntamento italiano dedicato al Green Public Procurement e alle politiche della transizione ecologica. Due giornate di confronto tra istituzioni, imprese ed esperti su Green Deal europeo, politiche industriali, energia ed edilizia pubblica, economia circolare, food policy e mense scolastiche, innovazione e governance territoriale.

WEGIL – Roma | 27–28 maggio 2026 

https://www.forumcompraverde.it  

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