Comunicato stampa



Aperto 7 giorni su 7 in piazza dello Spedale 3 a disposizione di donne che hanno bisogno di supporto e sostegno

Nepi – Attivo il Cav presso la sede del Consorzio Tineri in piazza dello Spedale 3 nel cuore di Nepi. Aperto sette giorni su sette, a disposizione delle donne e dei minori che hanno bisogno di supporto e sostegno.

Il Centro Antiviolenza Echinos nasce dalla volontà condivisa del Consorzio Tineri e del Comune di Nepi, che hanno creduto fortemente in questo progetto e nella necessità di offrire al territorio un presidio stabile di ascolto, supporto e tutela per le donne vittime di violenza.

Il Centro vede come enti gestori la Cooperativa Prassi e Ricerca, la Cooperativa Gea e l’Associazione di Promozione Sociale Kyanos, già ente gestore del Centro Antiviolenza Penelope.

“Echinos nasce con l’obiettivo di offrire alle donne uno spazio sicuro di accoglienza, ascolto e accompagnamento, attraverso un lavoro multidisciplinare che coinvolge psicologhe, operatrici antiviolenza, consulenti legali e assistenti sociali, affinché ogni donna possa trovare sostegno nel proprio percorso di fuoriuscita dalla violenza e di riconquista della propria autonomia”, ha spiegato la presidente della Gea, Alessandra Senzacqua.

All’interno del Centro Antiviolenza si svolgono attività di ascolto e accoglienza, supporto psicologico, consulenza legale, valutazione del rischio, orientamento ai servizi territoriali, accompagnamento nei percorsi di autonomia abitativa e lavorativa e sostegno nella costruzione di percorsi personalizzati di fuoriuscita dalla violenza.

Accanto al lavoro di presa in carico, si promuove inoltre attività di prevenzione, sensibilizzazione e formazione rivolte alla cittadinanza, alle scuole e agli operatori del territorio.

“Crediamo profondamente che il contrasto alla violenza di genere possa essere efficace solo attraverso un forte lavoro di rete – ha sottolineato la presidente dell’associazione Kyanos Marta Nori -. Per questo è fondamentale la collaborazione con tutti gli attori istituzionali e territoriali che operano nel contrasto alla violenza: servizi sociali, forze dell’ordine, scuole, servizi sanitari, tribunali, associazioni e realtà del territorio”.

In particolare, si desidera sottolineare l’importanza della collaborazione quotidiana con le assistenti sociali dei comuni appartenenti al Consorzio Tineri, il cui lavoro rappresenta un elemento essenziale nella costruzione di interventi condivisi e nella tutela delle donne che si rivolgono al Centro. La sinergia tra servizi e professionalità diverse è infatti ciò che consente di offrire risposte concrete, tempestive ed efficaci.

“Al centro Echinos è garantito il supporto e la presenza di professionisti come psicologi, esperti, legali – ha aggiunto e affermato il direttore del Consorzio Tineri, Pierangelo Conti -. Ci si può rivolgere al cav per segnalazioni proprie o che riguardano anche altre persone. Invito a farlo, il problema della violenza di genere è molto diffuso, purtroppo. Lo spazio che offriamo è un luogo in cui nessuno giudica, anzi, dà delle opportunità e, insieme, si decide come intervenire e agire”.

Un ringraziamento va al Sindaco del Comune di Nepi e Presidente del Consorzio sociale Tineri dott. Franco Vita; all’Assessora del Comune di Nepi per le Pari Opportunità, Annalisa Arcangeli e all’assistente sociale e Coordinatrice dei Servizi Sociali, Filomena Benevento, che hanno sostenuto con convinzione la realizzazione di questo importante servizio.

Cooperativa Sociale Gea