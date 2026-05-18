Riceviamo e pubblichiamo

La Consigliera comunale di Cerveteri Adele Prosperi, promotrice dell’evento di Piazza Aldo Moro, ringrazia i Volontari del Comitato Locale Santa Severa/Santa Marinella e il Dottor Giulio Alessandri, Specialista in cardiologia presente per l’intera giornata con passione, generosità e grande sensibilità.

“Itinerari della Salute, il percorso di screening cardiologici, con elettrocardiogrammi e visite cardiologiche gratuite effettuati da Croce Rossa Italiana a Cerveteri è stato un successo: grazie al lavoro straordinario dei Volontari del Comitato Locale di Santa Severa – Santa Marinella, e grazie alla disponibilità del Dottor Giulio Alessandri, Specialista in cardiologia, che con grande generosità e sensibilità ha messo a disposizione la propria professionalità, siamo riusciti ad effettuare un totale di 59screening cardiologici completi ad altrettanti cittadini. Una bellissima giornata di prevenzione e salute: un nuovo tassello nell’ambito delle iniziative dedicate alla cittadinanza che stiamo portando avanti in città insieme a Croce Rossa. A tutti coloro che hanno reso possibile lo svolgimento di questa iniziativa, il mio più grande e affettuoso ringraziamento”.

A dichiararlo è Adele Prosperi, Consigliera comunale di Cerveteri, a margine della tappa svoltasi nel Centro Storico di Cerveteri della campagna di prevenzione alle malattie cardiovascolari promossa da Croce Rossa Italiana.

“Non soltanto l’elettrocardiogramma, ma un vero e proprio percorso di salute e prevenzione quello proposto in Piazza Aldo Moro – ha aggiunto Adele Prosperi – dalla misurazione dei parametri della pressione, della glicemia e del colesterolo, per poi passare appunto all’elettrocardiogramma e concludere poi con la visita con il cardiologo, il Dottor Giulio Alessandri, che per l’intera giornata è stato a disposizione della cittadinanza. Il gran numero di screening effettuati, ben 59, confermano quanto iniziative di questo genere siano apprezzate dall’utenza: un esempio tangibile e concreto di sanità di prossimità che anche grazie alla sinergia, oramai attiva da molti anni, con Croce Rossa Italiana vogliamo continuare a portare avanti”.

“Con la Presidente del Comitato di Santa Severa/Santa Marinella Rosanna Saba – prosegue la Consigliera comunale Adele Prosperi – stiamo già lavorando per organizzare nuovi appuntamenti come questo. Garantire iniziative di prevenzione e diffondere soprattutto l’importanza della prevenzione è fondamentale: grazie a Rosanna e a tutti i Volontari del Comitato, ieri abbiamo centrato pienamente questo obiettivo. La forte affluenza di cittadini è stata la migliore risposta che potevamo ricevere”.

Infine, un pensiero speciale per le attività del Comitato Locale di Croce Rossa Italiana. “Per Cerveteri e per il comprensorio è una realtà di vitale importanza. Croce Rossa è sinonimo di sicurezza, di competenza, di amore per il prossimo. Che si tratti di assistenza alimentare alle persone più in difficoltà, di formazione, di prevenzione, loro sono sempre in prima linea. A loro, certa di rappresentare il sentimento di tutta la città, oltre che dell’Amministrazione comunale, giunga il mio ringraziamento”.