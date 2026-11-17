Comunicato stampa

Sanna: “Un contributo concreto per la rigenerazione del tessuto urbano, dei servizi e degli spazi pubblici e una migliore qualità della vita dei cittadini”

Inaugurati ieri l’intervento di riqualificazione che ha interessato, nel quartiere San Liborio a Civitavecchia, 150 alloggi ERP distribuiti in 6 palazzine e circa 11.100 mq di spazi pubblici e aree verdi. Avviati a marzo 2025, i lavori principali si sono conclusi a giugno 2026.

Gli interventi hanno previsto cappotti termici, isolamento di terrazzi e cantine, nuovi infissi e portoni, caldaie a condensazione e opere di miglioramento dell’accessibilità e del decoro degli edifici e degli spazi comuni: significativo il risultato raggiunto in termini di efficientamento energetico, con un miglioramento medio di 3 classi energetiche per gli immobili con un risparmio energetico medio di 2,96 MWh all’anno per alloggio, che si traduce in un risparmio in bolletta fino a 400 euro l’anno per famiglia.

Sono i numeri del PINQuA di San Liborio, il grande progetto di rigenerazione urbana inaugurato ieri, 16 novembre, alla presenza del Vicesindaco di Città metropolitana Pierluigi Sanna, del Commissario Straordinario dell’ATER, Massimiliano Fasoli, del Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, dell’Assessore regionale Pasquale Ciacciarelli e del Sindaco di Civitavecchia Marco Piendibene.

Si tratta dell’investimento PNRR più elevato in questo ambito: Città metropolitana, soggetto beneficiario ed attuatore di primo livello (ovvero responsabile dell’avvio, dell’attuazione e della funzionalità dell’intervento PNRR), ha destinato circa 17 milioni di euro per sei cantieri nei complessi residenziali tra via Francesco Navone e via Padre Giovan Battista Labat, individuando nell’ATER Civitavecchia il soggetto attuatore di secondo livello.

Il progetto nasce nel 2019 nell’ambito dei PINQuA, poi confluiti nel PNRR; complessivamente Città metropolitana ha portato avanti, con circa 50 milioni di euro totali (44,5 di finanziamento PNRR e 6 di incremento FOI – Fondo Opere Indifferibili), altri 7 interventi nel Comune di Monterotondo, 5 a Frascati e 4 nel Comune di Albano Laziale. I numeri totali: 546 unità abitative ERP, 17 alloggi destinati a studentati e circa 111 mila mq di spazi pubblici.

“Con il PNRR il Sindaco Roberto Gualtieri ha voluto mettere a terra investimenti importanti per i comuni dell’area metropolitana. Con il solo PINQuA, qui a Civitavecchia l’investimento ha sfiorato i 17 milioni di euro. L’amministrazione comunale vede oggi collaudati interventi su palazzi e aree verdi tra i più importanti mai realizzati: non solo la riqualificazione di 150 alloggi, con nuove finestre, cappotti termici, nuove caldaie, che significano considerevoli risparmi in bolletta, ma anche la sistemazione degli spazi esterni, tra parcheggi e aree verdi, per restituire agli abitanti del quartiere, che nei decenni si è espanso fino a raggiungere 7000 abitanti, luoghi più vivibili, edifici riqualificati e nuovi spazi anche per l’associazionismo e la vita sociale. Città metropolitana dimostra di non voler lasciare indietro nessuno, né le periferie delle città più grandi, né i comuni più piccoli. È stata una precisa scelta dell’Amministrazione guidata dal Sindaco Gualtieri: come con tutte le altre linee di finanziamento PNRR, l’ascolto dei territori e delle loro necessità è stato essenziale per destinare a più realtà possibili le risorse straordinarie previste, contribuendo con le diverse tipologie di intervento – dalla forestazione alla cultura allo sport, passando appunto per l’edilizia residenziale pubblica – al miglioramento della coesione sociale e della qualità della vita di tutti i cittadini”, ha dichiarato il vicesindaco Sanna nel suo intervento.