Comunicato stampa

LA RUSSA A FILOROSSO (RAI 3): “MOLTO ALTE LE PROBABILITÀ DI ARRIVARE A FINE LEGISLATURA”

“Le probabilità che si vada a fine legislatura sono molto alte”. Lo afferma il presidente del Senato Ignazio La Russa nell’intervista realizzata da Antonino Monteleone che andrà in onda questa sera nel corso di Filorosso, in onda alle 21.15 su Rai 3 e RaiPlay.

Pur riconoscendo che una lunga campagna elettorale potrebbe avere un impatto sull’attività politica, La Russa ritiene che l’ipotesi più probabile resti quella della conclusione naturale della legislatura. “Le due opzioni rimangono in vita, ma considero prevalente quella di arrivare alla scadenza naturale del mandato”, afferma.

LA RUSSA A FILOROSSO (RAI 3) SULLA LEGGE ELETTORALE: “SONO MOLTO OTTIMISTA SULLA CONSULTA”

“Sono molto ottimista”. Così il presidente del Senato Ignazio La Russa risponde a una domanda sul pronunciamento della Corte Costituzionale atteso nei prossimi mesi sulla nuova legge elettorale. Le dichiarazioni sono contenute nell’intervista realizzata da Antonino Monteleone che andrà in onda questa sera nel corso di Filorosso, alle 21.15 su Rai 3 e RaiPlay.

Nel corso dell’intervista, La Russa si dice fiducioso sull’esito dell’esame da parte della Consulta, pur riconoscendo la possibilità di interventi correttivi da parte della Corte. “La Corte Costituzionale ha tutte le possibilità di fare dei piccoli aggiustamenti”, afferma. Il presidente del Senato difende quindi l’impianto della riforma elettorale approvata dalla maggioranza, ritenendo che il nuovo sistema favorisca la governabilità e la chiarezza del risultato elettorale. “Poiché vince chi ha un voto in più, è praticamente impossibile che dopo ci sia un pareggio che porti a un governo tecnico. Questo è un grande vantaggio”, sostiene. E alla domanda se il nuovo sistema possa essere considerato una legge “antiammucchiata”, La Russa replica: “No, è una legge pro voto popolare”.

LA RUSSA A FILOROSSO (RAI 3): “SU CARLO MESSINA NESSUN CONFLITTO, VEDO LA POSSIBILITÀ DI UN’INTESA”

“Non vorrei che ci fosse un conflitto su una parola. Io vedo la possibilità di un’intesa senza drammi”. Così il presidente del Senato Ignazio La Russa, intervistato da Antonino Monteleone per Filorosso, in onda questa sera alle 21.15 su Rai 3 e RaiPlay, interviene sulle polemiche relative alle critiche dell’amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, alle misure del governo sul Superbonus. La Russa afferma di aver avuto conferma che alcune dichiarazioni attribuite al banchiere non sarebbero mai state pronunciate e ringrazia indirettamente il numero uno di Intesa Sanpaolo, definendolo “una persona di grande livello”. Pur riconoscendo che Messina rappresenti gli interessi del settore bancario che guida, il presidente del Senato esclude uno scontro tra il Governo e il manager, auspicando invece una collaborazione fondata sul dialogo e sulla ricerca di soluzioni condivise.

LA RUSSA A FILOROSSO (RAI 3) SUI RAPPORTI TRA GOVERNO E POTERI FORTI: “QUALCUNO SI AGITA PERCHÉ INCIDE MENO DI PRIMA”

“Quando un mondo che è abituato a incidere sulle decisioni politiche si accorge che questo è meno possibile con il governo Meloni, allora si può agitare un po’”. Lo afferma il presidente del Senato Ignazio La Russa nell’intervista realizzata da Antonino Monteleone che andrà in onda questa sera nel corso di Filorosso, alle 21.15 su Rai 3 e RaiPlay.

Commentando il dibattito sulle tensioni tra governo e grandi gruppi economici, La Russa sostiene che alcune critiche nei confronti dell’esecutivo derivino dalla difficoltà di influenzare le scelte politiche come avveniva in passato. “La risposta della Meloni è questa agitazione”, afferma, ribadendo comunque la necessità di mantenere aperto il dialogo tra istituzioni e sistema economico.

LA RUSSA A FILOROSSO (RAI 3): “SPARTIZIONE DEL POTERE OBIETTIVO DEL CAMPO LARGO”

“L’obiettivo è la conquista del potere e la spartizione del potere”. È il giudizio del presidente del Senato Ignazio La Russa sulle possibili alleanze del centrosinistra. Lo afferma nell’intervista realizzata da Antonino Monteleone che andrà in onda questa sera nel corso di Filorosso, in onda alle 21.15 su Rai 3 e RaiPlay.

Commentando le recenti dichiarazioni dell’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi e il progetto del cosiddetto campo largo, La Russa sostiene che l’unico elemento realmente unificante delle opposizioni sia la volontà di battere il Governo guidato da Giorgia Meloni: “Accordiamoci, non importa su quali basi. L’obiettivo è la conquista del potere e la spartizione del potere. Mandare a casa il Governo, pur di mandare a casa il governo troviamo una piattaforma”. Secondo il presidente del Senato, le differenze programmatiche, culturali e politiche tra le diverse forze del centrosinistra sarebbero troppo profonde per consentire una convivenza stabile. “Le differenze di programma, di capacità di sintesi e anche di storia culturale reciproca sono talmente distanti che, se non avessero il cemento dell’avversione pregiudiziale verso Meloni, non potrebbero stare insieme”, conclude.

LA RUSSA A FILOROSSO (RAI 3): “MELONI È LA MIGLIORE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEGLI ULTIMI ANNI”

“Credo che senza nemmeno aspettare i 50 anni si possa dire che Giorgia Meloni sia la migliore presidente del Consiglio che l’Italia abbia avuto da moltissimi anni”. Lo afferma il presidente del Senato Ignazio La Russa in un’intervista realizzata da Antonino Monteleone che andrà in onda questa sera nel corso di Filorosso, il programma in onda alle 21.15 su Rai 3 e RaiPlay.

Parlando dell’ipotesi di una futura candidatura della premier al Quirinale, La Russa si è detto convinto che Giorgia Meloni voglia continuare a guidare il governo, ma ha aggiunto che, qualora in futuro si creassero le condizioni, avrebbe “le attitudini e le capacità” per ricoprire il ruolo di Presidente della Repubblica. “Dopo l’ottimo Presidente attuale, avere una donna come Meloni al Quirinale sarebbe un grande vantaggio per l’Italia”, ha dichiarato.

LA RUSSA A FILOROSSO (RAI 3) TORNA SUL FASCISMO: “LE DECISIONI DEL POPOLO LE GIUDICA LA STORIA”

“Le decisioni del popolo le può giudicare soltanto la storia”. Ignazio La Russa torna sulle polemiche nate dalle sue recenti dichiarazioni sul fascismo nell’intervista realizzata da Antonino Monteleone, in onda questa sera a Filorosso, alle 21.15 su Rai 3 e RaiPlay.

Il presidente del Senato sostiene che le sue parole siano state estrapolate dal contesto di un intervento dedicato alla Costituzione e al principio della sovranità popolare. “Ho detto che persino il fascismo fu legittimato da un voto popolare e che la storia ha poi dimostrato quale sia stato l’esito di quella scelta”, spiega. “Non c’è un popolo buono quando vota a sinistra e un popolo da rieducare quando vota a destra”, aggiunge.

LA RUSSA A FILOROSSO (RAI 3) SULLA NAZIONALE: “CONTE MEGLIO IN CAMPIONATO, MANCINI MEGLIO IN AZZURRO”

“Tra Conte e Mancini ho sempre detto che sono bravi tutti e due: vedo Conte meglio per una squadra che fa un campionato, Mancini meglio per una nazionale”. Lo afferma il presidente del Senato Ignazio La Russa nell’intervista realizzata da Antonino Monteleone che andrà in onda questa sera nel corso di Filorosso, in onda alle 21.15 su Rai 3 e RaiPlay. Nel corso dell’intervista, La Russa commenta il momento della Nazionale italiana e il lavoro del commissario tecnico Roberto Mancini, soffermandosi in particolare sull’ultima sconfitta contro il Belgio. Pur confermando la propria fiducia nell’allenatore azzurro, il presidente del Senato ritiene che alcune scelte siano state troppo rischiose.

“Secondo me ha fatto una fuga in avanti. Ha voluto provare dei ragazzi e ha rischiato troppo”, afferma, riferendosi ad alcune decisioni di formazione. Tra queste anche la scelta di lasciare inizialmente in panchina Federico Dimarco, una delle decisioni maggiormente discusse dopo la gara. La Russa attribuisce le responsabilità della sconfitta sia ai giocatori sia al commissario tecnico: “Secondo me la sconfitta è al 50% colpa dei giocatori, che non sono stati all’altezza, e al 50% di Mancini”, sostiene. Nel corso del colloquio si parla anche delle tensioni ai vertici dello sport italiano e del confronto tra Giovanni Malagò e Adriano Galliani. Su questo fronte La Russa invita ad abbassare i toni e a lasciare che il confronto si svolga senza interferenze politiche. “Sono due amici e nutro stima per entrambi. Credo sia stato di buonsenso affidare a Malagò il compito di commissario. La politica, su questi meccanismi, più sta fuori e meglio è”, conclude.