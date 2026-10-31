UN’IMPRESA CAVALLERESCA A BASSANO ROMANO. Presentazione del romanzo l’Eclisse del Visibile edito da BastogiLibri

Comunicato stampa

Sabato 7 novembre presso la Casa delle Culture Fabrizio Frizzi

ORE 16.00 – Via del Cerqueto s.n.c. – Bassano Romano (VT)

Sabato letterario a Bassano Romano. Con il patrocinio del Comune e la presenza del Sindaco della città, Emanuele Maggi, alle ore 16,00, presso la Casa delle Culture Fabrizio Frizzi, sarà presentato il romanzo «L’Eclisse del Visibile – Storia di un’Impresa d’Amore».

Il romanzo segue il percorso che cinque coppie, incantate dal mistero dell’essere umano intraprendono attraverso un viaggio avventuroso e senza confini. Si uniscono in un’“impresa d’amore” diventando una vera e propria compagnia di cavalieri, che, ispirandosi a miti e leggende di epoche e culture diverse, cercano, come i cavalieri medioevali, un percorso esistenziale. Il testo intreccia narrazione romanzata con riflessioni sulla natura della realtà: si parla di realtà fisica, virtuale, psichica e spirituale, con collegamenti tra la cultura occidentale e quella orientale fino a giungere alle moderne teorie che fanno riferimento alle teorie sulla realtà invisibile.

Oltre al Sindaco di Bassano Romano ed agli autori Danielle Comparon ed Alessandro Nardini, saranno presenti alle ore 16,00: lo scrittore Maurizio Semplice che coordinerà la presentazione, lo psicologo e studioso di percorsi sapienziali sia d’occidente che d’oriente Massimo Marinelli e l’esperta di Dante Emanuela Ruggieri.