MILENA GABANELLI A “L’ELEFANTE” (RAI 3): «UN ENORME IN BOCCA AL LUPO A REPORT. EVVIVA REPORT»

Comunicato stampa

Un affettuoso saluto a Report e alla sua redazione ha chiuso l’intervista di Milena Gabanelli a L’Elefante, il programma condotto da Peter Gomez in onda su Rai 3 e RaiPlay.

Prima di congedarsi, la giornalista ha voluto rivolgere un pensiero alla trasmissione che ha ideato e guidato per anni: «Un enorme in bocca al lupo a Report», ha detto, salutando il ritorno del programma sugli schermi di Rai 3. Quindi ha concluso con un’esclamazione che ha strappato l’applauso del pubblico in studio: «Evviva Report».

Poco prima, incalzata da una battuta di Dario Vergassola, che le aveva chiesto cosa avrebbe pensato se a Sigfrido Ranucci avessero proposto di condurre Quattro Ristoranti, Gabanelli ha preferito non raccogliere la provocazione, scegliendo di non commentare la battuta ironica del comico ligure.