Braccianese. Prima rotatoria completata, avanzano i lavori per le altre due

Completata la prima con via Anguillarese, avanza quella della Cacciarella e si apre il cantiere direzione Cesano

La via Braccianese cambia progressivamente volto con la realizzazione di tre rotatorie destinate a migliorare la sicurezza stradale e la gestione dei flussi di traffico. Gli interventi interessano due punti di Osteria Nuova e l’incrocio nella zona della Cacciarella.

A Osteria Nuova, nelle scorse settimane, è stata inaugurata la prima delle due rotatorie previste lungo la Braccianese, all’incrocio con via Anguillarese. Un intervento che ha cambiato il volto dell’ingresso al quartiere, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e rendere più fluida la circolazione. Proseguono intanto i lavori per la seconda rotatoria, all’intersezione con via della Stazione di Cesano, dove gli scavi sono iniziati dopo lo spostamento della Madonnina presente nell’area.

È in fase avanzata anche la realizzazione della terza rotatoria, all’altezza di Piansaccoccia. Quest’opera rientra nel piano di messa in sicurezza dei punti critici della viabilità. Il progetto prevede lo spostamento dell’asse stradale e la demolizione dell’attuale incrocio a raso, che sarà sostituito da una rotatoria dimensionata per consentire il passaggio anche dei mezzi pesanti. Le isole di traffico serviranno a canalizzare le entrate e le uscite da via Paravia e via Alberto Tallone, il cui tratto iniziale sarà ridisegnato per raccordarsi con il nuovo anello. L’intervento punta inoltre a consentire il transito degli autobus e a migliorare la sicurezza delle manovre.

Le tre rotatorie rappresentano interventi distinti, ma accomunati dall’obiettivo di rendere più sicura la Braccianese. La loro realizzazione riporta al centro il tema dell’equilibrio tra sicurezza stradale, accessibilità del territorio e tutela del paesaggio lungo una delle principali arterie di Roma Nord.

Non sono mancate le polemiche, già emerse quest’estate in merito all’abbattimento dei pini marittimi all’incrocio con via della Stazione di Cesano e riaccese sui social in seguito all’avanzamento del cantiere di Piansaccoccia. Al centro del dibattito c’è la rimozione di alcuni alberi lungo la Braccianese, all’incrocio con via Cacciarella e via Paravia. I progetti esecutivi hanno previsto l’abbattimento di alcuni platani che interferivano con l’allargamento della sede stradale, la realizzazione delle banchine laterali, delle corsie di decelerazione e del nuovo raggio di curvatura della rotatoria.

La questione ha suscitato commenti contrastanti sui social: da una parte le critiche per la perdita degli alberi e per l’impatto sul paesaggio della campagna romana, dall’altra le posizioni di chi richiama la necessità di intervenire sui punti considerati critici per migliorare la sicurezza e la fluidità del traffico.

Fabio Rollo