“Profumi, emozioni e narrazioni con te”, laboratorio di scrittura emozionale di Liliana Perruso.

Comunicato stampa

Ci sono profumi capaci di riportarci indietro nel tempo, immagini che risvegliano ricordi lontani ed emozioni che aspettano soltanto di trovare le parole giuste per essere raccontate.

Da questa suggestione nasce il laboratorio di scrittura emozionale e creativa ideato e condotto dalla professoressa Liliana Perruso, che trova nella Mondadori Bookstore di Bracciano uno spazio accogliente e stimolante in cui dare vita a un’esperienza che unisce sensorialità e creatività. L’iniziativa nasce dal desiderio della professoressa Perruso di proporre una modalità diversa di avvicinarsi alla scrittura: non soltanto un esercizio espressivo, ma un’esperienza da vivere attraverso i sensi, capace di valorizzare l’unicità e la sensibilità di ogni persona.

Perché ogni emozione custodisce una storia e ogni storia merita di trovare la propria voce. L’incontro è rivolto a un pubblico adulto, con posti limitati e prenotazione obbligatoria. Tutte le informazioni e le modalità di partecipazione sono riportate nella locandina dell’evento.