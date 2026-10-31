ANGUILLARA – CARABINIERI ARRESTANO 21ENNE DOPO UN’ATTIVITA’ ANTIDROGA. SCOPERTO ANCHE IL NASCONDIGLIO DELLA DROGA. SEQUESTRATE 25 DOSI Dl COCAINA.

Comunicato stampa

ANGUILLARA (RM) – I Carabinieri della Stazione di Anguillara Sabazia hanno arrestato un 21enne di

origini albanesi, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività antidroga è scattata nel a coronamento di una mirata e articolata attività investigativa

condotta dai militari. Da diversi giorni i Carabinieri monitoravano i movimenti del giovane, sospettato di

gestire lo smercio al dettaglio adottando un accorto espediente: per minimizzare i rischi ed eludere eventuali

controlli delle forze dell’ordine, evitava accuratamente di circolare con quantitativi consistenti di droga.

preferendo occultarli in un nascondiglio sicuro per prelevare le di volta in volta a seconda dell’esigenza

del momento.

I prolungati servizi di osservazione e pedinamento hanno consentito ai militari di localizzare l’esatta area

adibita a deposito temporaneo, predisponendo un prolungato appostamento per attendere il pusher al varco.

Non appena il 21enne si è presentato sul posto per rifornirsi e ripartire, i Carabinieri sono intervenuti

bloccandolo.

La perquisizione eseguita d’iniziativa ha dato immediato riscontro ai sospetti: il giovane aveva in

tasca circa 13 grammi di cocaina, già accuratamente ripartita in 25 dosi pronte per essere immesse sul

mercato locale.

Lo stupefacente è stato sequestrato. Al termine delle formalità di rito, su della competente

Autorità Giudiziaria, il 21enne è stato ristretto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Bracciano

in attesa del giudizio con rito direttissimo.