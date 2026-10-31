Il salone dell’energia da fonti agroforestali

­ ­ ­ ­ EIMA International ospita da diverse edizioni il Salone delle tecnologie per l’impiego di fonti energetiche d’origine agricola e forestale EIMA Energy – organizzato in collaborazione con Itabia – divenuto negli anni uno degli appuntamenti più qualificati per gli operatori del settore. Le biomasse agro-forestali, i residui delle lavorazioni e le specifiche colture energetiche rappresentano una risorsa strategica per l’economia di molti Paesi ed un business sempre più importante per le aziende agricole. Il Salone offre un’ampia panoramica su macchine e tecnologie per la gestione razionale ed economica di filiere agro-energetiche sostenibili, su scala aziendale e anche industriale, in ogni contesto geografico. Oltre alla parte prettamente espositiva, nella quale sono collocate le industrie costruttrici di macchine e impianti per le bioenergie, lo spazio di EIMA Energy prevede aree dimostrative e una serie di seminari e convegni rivolti ad esperti ed operatori del settore e al grande pubblico.