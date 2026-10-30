L’AMMINISTRAZIONE DI CANALE RICORDA LUCIANO SBRICCOLI

Dal profilo Facebook del comune di Canale Monterano

A due mesi dalla scomparsa del Consigliere Comunale Luciano Sbriccoli, il Sindaco e l’Amministrazione comunale di Canale Monterano desiderano ricordare un amico, un amministratore stimato e, soprattutto, una persona esemplare, capace di lasciare un segno autentico nella nostra Comunità.

Il suo impegno, la sua sensibilità e il suo amore per il paese continueranno a vivere nelle tante piccole e grandi cose che ha fatto per il nostro paese.