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L’AMMINISTRAZIONE DI CANALE RICORDA LUCIANO SBRICCOLI

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Dal profilo Facebook del comune di Canale Monterano

A due mesi dalla scomparsa del Consigliere Comunale Luciano Sbriccoli, il Sindaco e l’Amministrazione comunale di Canale Monterano desiderano ricordare un amico, un amministratore stimato e, soprattutto, una persona esemplare, capace di lasciare un segno autentico nella nostra Comunità.
Il suo impegno, la sua sensibilità e il suo amore per il paese continueranno a vivere nelle tante piccole e grandi cose che ha fatto per il nostro paese.
L’installazione degli arredi da lui scelti per la piazzetta di Via Don Luigi Sturzo, insieme alle nuove fioriture, rappresenta un gesto concreto che custodisce il suo pensiero e la sua attenzione per il bene comune.
Ci mancano la sua presenza, la sua amicizia e il suo esempio.
Resta la gratitudine per ciò che ci ha donato e l’affetto di una Comunità che non lo dimenticherà.
Ciao Luciano, grazie di tutto
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