69.500 € PER LA SICUREZZA DELLE SCUOLE DI VEJANO

Dal profilo Facebook del Comune di Vejano

Il Comune di Vejano ha ottenuto un finanziamento di 69.500 euro destinato all’adeguamento alla normativa antincendio del plesso scolastico che ospita la scuola primaria e secondaria.

L’intervento rientra nell’ambito del Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica e punta a migliorare le condizioni di sicurezza degli ambienti frequentati quotidianamente da studenti e personale scolastico.