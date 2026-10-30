Ci siamo: domani Manziana si tinge di… horror!

Dal profilo Facebook del comune di Manziana
Sabato 31 ottobre torna l’appuntamento con Halloween a Manziana. Un pomeriggio dedicato ai più piccoli e una serata all’insegna del brivido, con tante ambientazioni e attrazioni horror che animeranno le vie del paese!
ATTENZIONE ALLA VIABILITÀ
In occasione dell’iniziativa, con Ordinanza n. 57 del 27/10/2026 è stata disposta una temporanea regolamentazione della circolazione e della sosta:
Dalle ore 15:00 alle ore 20:00
– Divieto di transito e di sosta con rimozione in Via del Forte.
Dalle ore 17:00 alle ore 20:00
– Isola pedonale in Piazza Tommaso Tittoni e Corso Vittorio Emanuele, fino all’intersezione con Via V. Tittoni;
– Deviazione del traffico proveniente da Via Roma su Via IV Novembre;
– Divieto di sosta con rimozione nelle aree indicate di Piazza delle Fonti, Via del Mattiolo e Via A. Silvestrelli;
– Divieto di transito ai mezzi superiori a 35 quintali, compresi gli autobus di linea, in Via Roma dall’incrocio con la S.P. 493 Braccianese Claudia.
Per gli autobus di linea, le fermate saranno temporaneamente effettuate in corrispondenza del cimitero comunale, sulla S.P. 493 (Via dei Platani).
Per consultare tutti i dettagli e il testo integrale dell’ordinanza:
Vi aspettiamo a Manziana per festeggiare insieme Halloween!